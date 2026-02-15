Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne) | Pr. Prof. Vasile Stanciu

Cuvântul de învățătură al Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu rostit în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne) în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 15 Februarie 2026.
Mitropolitul Andrei: „Eternitate fericită” | Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți | 2026
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec...