Pr. Prof. Vasile Stanciu

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne) | Pr. Prof. Vasile Stanciu

feb. 15, 2026 | Predici, Predici Pr. Prof. Vasile Stanciu

Cuvântul de învățătură al Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu rostit în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne) în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 15 Februarie 2026.

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne) | Pr. Prof. Vasile Stanciu
Pr. Prof. Vasile Stanciu

Pr. Prof. Vasile Stanciu

Profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, titularul catedrei de „Muzică bisericească”. Dirijor al Corului Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

