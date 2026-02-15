Duminica Înfricoșătoarei Judecăți în Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Țâgșoru, Bistrița-Năsaud

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), 15 februarie 2026, credincioșii Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” din localitatea Țâgșoru, județul Bistrița-Năsăud, au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească, prin prezența în mijlocul lor a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, a binecuvântat clopotnița bisericii și a sfințit noua capelă mortuară din localitate.

Din soborul slujitor au făcut parte: părintele Dragoș Cristian, protopopul de Beclean, protosinghelul Vladimir Marc, duhovnicul Mănăstirii Pădureni, părintele Cosmin Alb, parohul comunității, arhidiaconul Alexandru Salvan, slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, Preasfințitul Samuel Bistrițeanul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Petrică-Iustin Opincă. Acesta urmează a fi hirotonit preot pe seama Parohiei nou înființată Pădureni, Protopopiatul Gherla.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Theotokos” din Cluj-Napoca. La chinonic, interpretul de muzica populară Alexandru Pugna a interpretat mai multe pricesne.

După oficierea Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a binecuvântat clopotnița bisericii și a sfințit noua capelă mortuară din localitate, construită în proximitatea bisericii parohiale cu sprijinul credincioșilor și al Primăriei și Consiliului Local Budești, de care aparține satul Țâgșoru.

La finalul slujbei, preotul paroh Cosmin Alb a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfinției Sale pentru slujirea arhierească și pentru binecuvântarea adusă comunității. În semn de recunoștință, ierarhul a primit un spălător arhieresc.

Ca urmare a implicării sale în realizarea lucrărilor de construcție și de înfrumusețare a clopotniței și a capelei mortuare, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul l-a hirotesit iconom, cu dreptul de a purta brâu roșu, pe parohul Cosmin Alb. Domnul Vasile Codrea, primarul comunei Budești, a fost distins cu Diploma omagială „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”, domnul Viorel Burdeț a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”, domnii Teodor Roman și Bogdan Costin au primit Ordinul „Mihai Vodă”, domnii Alexandru Duca, Sorin Ovidiu Moldovan și Ioan Moruțan au primit „Gramata Mitropolitană, însoțită de Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a credinciosului”, iar alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire.

La slujbă au luat parte numeroși credincioși, fii ai satului și autorități locale și județene, printre care: senatorul – Mircea Cristian Nicula, vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud – Tămaș Claudiu Daniel, primarul orașului Beclean – Nicolae Moldovan, primarul comunei Budești – Vasile Codrea, precum și directorul Centrului Judeţean pentru Cultură – Alexandru Pugna.

Text: Marian Șomlea

Foto: Darius Călugăr

Mai multe poze AICI