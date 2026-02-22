Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză) la Catedrala Mitropolitana din Cluj

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză), 22 februarie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că această duminică marchează începutul unui drum de întoarcere: omul a fost creat pentru Rai, însă prin neascultare a ajuns în exil, iar Postul Mare devine un pelerinaj spre patria pierdută.

„Omul a fost creat pentru Rai, pentru comuniunea cu Dumnezeu, dar păcatul l-a aruncat în exil. Hristos însă a redeschis ușile Raiului și spune limpede: «Pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară»”, a subliniat ierarhul.

Referindu-se la urcușul duhovnicesc al Postului Mare, ierarhul a subliniat că eliberarea din exilul păcatului se realizează prin trei condiții esențiale: iertarea, postul și milostenia.

„Postul Mare, dacă noi îl vom trăi plenar, devine o călătorie, un pelerinaj către patria originară, de unde omul a fost izgonit și în care omul a fost așezat de Dumnezeu. Astfel, Postul Mare trebuie să-l înțelegem ca pe o eliberare a noastră din temnița acestei lumi, din exilul acestei lumi și din robia păcatului. A doua condiție a eliberării este postirea, asceza, care nu înseamnă doar abținerea de la anumite alimente, ci o disciplină a întregii noastre ființe, a minții, a inimii și a voinței. Postul, rugăciunea și tăcerea sunt principalele mijloace prin care învățăm să-I spunem da lui Dumnezeu și nu nouă. Postul ne învață răbdarea, smerenia și discernământul. Iar a treia condiție este milostenia. Dacă iertarea curăță inima, iar postul o întărește, milostenia este cea care deschide inima noastră. Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.”

În încheiere, Preasfințitul Părinte Samuel a arătat că iertarea, postul și milostenia trebuie trăite împreună, ca trepte ale urcușului duhovnicesc.

„Iubiți frași și surori, iertarea, postirea și milostenia, despre care ne-a vorbit pericopa evanghelică de astăzi, nu trebuie despărțite. Ele formează o scară a desăvârșirii. Iertarea vindecă trecutul nostru, postirea sfințește prezentul, iar milostenia ne pregătește veșnicia. Ne pregătește viața pe care o vom trăi după plecarea din lumea aceasta. Așa că iertarea, postirea și milostenia nu sunt numai niște simple virtuți morale, ci sunt căi de eliberare prin care inima omului se purifică, se lărgește și intră în comuniune cu Dumnezeu. Și dea Domnul ca inima noastră să fie acolo unde este Dumnezeu și așa să petrecem acest sfânt și mare post al Paștilor ca să ne simțim cu adevărat eliberați în ziua când vom prăznui Învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.”

La Sfânta Liturghie, oficiată de la ora 10:00, ierarhul a slujit împreună cu preoții și diaconii Catedralei Mitropolitane.

În cadrul slujbei, teologul Mureșan Alexandru Gabriel a fost hirotonit întru diacon. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Catedralei, dirijat de pr. prof. univ. dr. emerit Vasile Stanciu.

La slujbă au participat numeroși credincioși, care au trăit în duh de rugăciune începutul perioadei Sfântului și Marelui Post al Paștilor.

Foto: Vasile Câlea

