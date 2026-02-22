Duminica Izgonirii lui Adam din Rai în Filia Caila, Parohia Șieu-Sfântu | Sfânta Liturghie și Sfințirea Capelei Mortuare | 2026

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză), 22 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Filia Caila, Parohia Șieu-Sfântu, protopopiatul Beclean.

De la ora 10:00, ierarhul a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, având alături în rugăciune mai mulți preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului – preotul dr. Eugen-Adrian Truța, protopopul Becleanului – preotul Cristian Dragoș, proin-protopopul Becleanului – preotul Vincențiu-Doru Zinveliu, parohul din Șieu-Sfântu – preotul Adrian Datu, fostul paroh din localitate – preotul Vasile Vârtic, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat “Nostalgia după Rai”. În cadrul acestuia, Înaltpreasfinția Sa le-a vorbit credincioșilor despre repercusiunile tragediei paradisiace și despre impulsurile sufletești care revendică originea noastră dumnezeiască.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit întru preot pe diaconul Petrică-Iustin Opincă pe seama parohiei Pădureni, protopopiatul Gherla.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul Vocal „Theotokos”. La momentul chinonicului, cântăreața parohiei a interpretat mai multe pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Adrian Datu a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în viața și activitățile parohiei. În semn de prețuire și recunoștință, Înaltpreasfinției Sale i-a oferit o icoană cu scena Coborârii de pe Cruce a Domnului Iisus Hristos.

Sărbătoarea a culminat cu sfințirea Capelei Mortuare din localitate, edificată în ultimii ani cu sprijinul primăriei comunei Șintereag, de care aparține administrativ-teritorial și filia Caila.

Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei i-a acordat preotului paroh Adrian Datu Diploma Omagială „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”. Totodată, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de slujire, aceeași diplomă i-a fost oferită și fostului paroh, părintelui Vârtic Vasile. Primarului comunei Şintereag, domnului Bob Ioan, i-a fost acordată Gramata Mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură. Aceeași distincție a revenit și constructorului Capelei Mortuare, domnului Petru Miron. Membrii Consiliului Local și ai întregului aparat administrativ al Primăriei Șintereag au fost distinși cu Diplomă de aleasă cinstire.

La slujbă au participat numeroși credincioși, alături de oficialități locale.

Scurt istoric

Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Caila, filie a Parohiei Şieu-Sfântu, a fost construită în perioada 1971-1974, pe temelia vechii biserici, de la care s-a păstrat doar iconostasul, care datează din secolul al XVIII-lea. Între anii 1972-1974 a fost împodobită cu pictură tradițională în tehnica tempera.

Lăcașul de cult a fost sfințit la data de 22 septembrie 1974, de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu, paroh fiind atunci proin-protopopul Vicențiu Doru Zinveliu.

De la sfințirea bisericii, vreme de aproape 50 de ani, nu a mai slujit un ierarh în satul Caila, astfel la data de 13 decembrie 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a binecuvântat comunitatea și a oficiat Sfânta Liturghie.

În ultima perioadă, lăcașul de cult a trecut prin ample lucrări de renovare și înfrumusețare, atât la exterior, cât și la interior.

Text și foto: Dragoș Stroian