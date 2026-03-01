Duminica Ortodoxiei la Mănăstirea „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Țara Năsăudului

În prima duminică din Postul Sfintelor Paști, 1 martie 2026, când Biserica Ortodoxă prăznuiește biruința dreptei credințe asupra ereziilor, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a vorbit, la Mănăstirea Rebra-Parva, despre adevăr, despre întâlnirea personală cu Hristos și despre nevoia curățirii sufletului prin spovedanie și împărtășire.

Ierarhul a subliniat că această duminică este „sărbătoarea adevărului mântuitor”, dar și un prilej de a înțelege cât de ușor poate fi amestecat adevărul cu minciuna în lumea de astăzi.

„Putem spune că această duminică este sărbătoarea adevărului mântuitor și, în același timp, o afirmare a biruinței dreptei credințe asupra minciunii și a rătăcirilor care vin de la cel viclean. Omul are înscris în ființa lui, de la creație, setea sau dorul după adevăr. Însă noi știm că cel rău a semănat și multe minciuni și îndoieli. (…) Nu neagă chiar total, dar face pe om să-și piardă încrederea, să semene în sufletul omului îndoială în cuvântul lui Dumnezeu”, a arătat Preasfinția Sa.

În centrul cuvântului său, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a evidențiat faptul că adevărul nu este o teorie, ci o Persoană:

„Adevărul, trebuie să știți, iubiți frați și surori, că nu este o teorie, nu este doar o învățătură teoretică. Cine a zis: «Eu sunt Calea, Adevărul și Viața»? Domnul Iisus Hristos. (…) Dacă Pilat ar fi întrebat «Cine este adevărul?», i-ar fi spus și lui ceea ce a spus ucenicilor: «Eu sunt Calea, Adevărul și Viața». Deci adevărul este o persoană.”

Pornind de la pericopa evanghelică a chemării lui Natanael, Preasfințitul Părinte Samuel a evidențiat importanța întâlnirii directe cu Mântuitorul, dincolo de îndoieli și informații incomplete. Asemenea lui Natanael, omul este chemat să verifice prin experiență vie.

„Filip îi spune lui Natanael: «Vino și vezi». Poate așa trebuie să facem și noi cu oamenii care se împotrivesc: vino la biserică, vino să-L cunoști pe Dumnezeu în casa Lui, acolo unde este prezent în Dumnezeiasca Liturghie. (…) Mai întâi ne împărtășim cu Cuvântul, ascultând Apostolul și Evanghelia, iar apoi ne împărtășim cu Trupul și Sângele Domnului, ca să știm cum să trăim cu Hristos pe Care L-am primit în noi.”

În contextul Postului Mare, ierarhul a îndemnat la discernământ și la o apropiere sinceră de Sfintele Taine, arătând că vederea „luminii celei adevărate” presupune curățirea sufletului.

„Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc – aceasta o pot spune doar cei care se împărtășesc. Dar pentru a vedea lumina cea adevărată trebuie mai întâi să ne curățăm ochii sufletești. Această curățire o facem ori de câte ori ne spovedim. (…) Să facem o spovedanie din toată inima, cu toată sinceritatea, cu toată pocăința.”

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în biserica așezământului monahal cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Țara Năsăudului.

Din soborul slujitor au făcut parte Pr. Ovidiu Sermeșan, protopopul de Năsăud, Arhim. Chiril Zăgrean, starețul mănăstirii, Arhid. Alexandru Salvan, slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, precum și alți preoți ai așezământului.

La momentul chinonicului, părintele stareț Chiril Zăgrean a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul 2026.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de credincioși prezenți la slujbă.

Scurt istoric

Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Țara Năsăudului, situată între localitățile Rebra și Parva, a fost întemeiată în anul 1993, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, pe locul unei vechi vetre monahale din secolul al XVI-lea, desființată prin decret imperial în anul 1782.

În anul 1994 a fost pusă piatra de temelie a noii biserici, lăcaș finalizat și sfințit în anul 2009.

Așezământul monahal are și un paraclis cu hramul „Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul”, construit între anii 2017–2019 și împodobit în tehnica frescă de pictorul bisericesc Sorin Efros. Paraclisul a fost sfințit la 5 decembrie 2019 de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În aceeași clădire funcționează și muzeul mănăstirii, unde sunt expuse icoane și cărți vechi din patrimoniu.

Obștea este formată din zece monahi, stareț fiind arhimandritul Chiril Zăgrean.

În plan social, mănăstirea desfășoară un amplu proiect filantropic: construirea Așezământului social pentru copii orfani de la Dorolea, pus sub ocrotirea Sfântului Cuvios Siluan Athonitul. Centrul va găzdui 50 de copii și va cuprinde opt clădiri, între care o biserică, un cabinet medical și ateliere de creație.

Lucrările au început în vara anului 2020, pe un teren donat de familia Dedean. Piatra de temelie a fost pusă la 24 septembrie 2020 de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, care a binecuvântat ulterior și lucrările realizate, sfințind antimisul și clopotele noului lăcaș. Proiectul este susținut din fondurile mănăstirii și din donații.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Marius Ilie Butaciu

Mai multe poze AICI