Duminica Rusaliilor 2026 | Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh (numită și a Cincizecimii sau a Rusaliilor), 31 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

De la ora 10:00, Mitropolitul Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial, slujitori ai Catedralei, părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și alți clerici invitați, în frunte cu eclesiarhul Catedralei Mitropolitane, arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la relatarea Pogorârii Duhului Sfânt asupra Sfinților Apostoli: „Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi” (Faptele Sfinților Apostoli 2, 1-4).

Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre întemeierea Bisericii creștine la sărbătoarea Rusaliilor și despre darurile pe care Duhul Sfânt le revarsă asupra celor care trăiesc în comuniune cu Dumnezeu. În acest context, a amintit cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege” (Galateni 5, 22-23).

„La Rusalii, prin Pogorârea Duhului Sfânt, Dumnezeu întemeiază Biserica și umple sufletele noastre de harul Duhului Sfânt. Important este să nu pierdem acest har”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Referindu-se la modul în care credincioșii pot păstra în viața lor lucrarea Duhului Sfânt, IPS Andrei a evocat învățătura Sfântului Siluan Athonitul:

„Pentru a nu pierde darurile Duhului Sfânt, Sfântul Siluan Athonitul ne spune că trebuie să facem două lucruri: să-i iubim și să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri și să-I mulțumim lui Dumnezeu chiar și pentru necazurile noastre.”

La momentul rânduit din cadrul Liturghiei, Părintele Mitropolit Andrei l-a hirotonit întru preot pe diaconul Arsente-Dumitru Sidor, pe seama Parohiei Fundătura, Protopopiatul Gherla.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

La finalul slujbei, conform tradiției din Duminica Rusaliilor, Înaltpreasfinția Sa a sfințit spicele de grâu și a rostit rugăciuni pentru roadele pământului.

La Sfânta Liturghie au luat parte mii de credincioși clujeni. Mulți din cei prezenți au participat la slujbă în fața Catedralei din Piața Avram Iancu, rugându-se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.

Procesiunea de Rusalii

De la ora 17:00, pe esplanade din fața Catedralei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, în sobor de clerici, au oficiat Vecernia plecării genunchilor, urmată de tradiționala Procesiune de Rusalii, desfășurată prin centrul municipiului Cluj-Napoca. Manifestarea, inițiată în anul 2011 de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, continuă o veche tradiție din Ardeal, având în centrul ei rugăciunea pentru roadele pământului și pentru mediul înconjurător, la sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului