Duminica Sfintei Cruci, sărbătorită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

În Duminica a III-a din Postul Mare, a Sfintei Cruci, 15 martie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, având alături în slujire preoții și diaconii slujitori ai catedralei.

Potrivit rânduielii liturgice a acestei duminici, la începutul slujbei, ierarhul a scos Sfânta Cruce din Sfântul Altar și a așezat-o spre închinare în mijlocul catedralei, pentru ca toți credincioșii prezenți să se poată închina.

În cuvântul de învățătură Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a vorbit credincioșilor despre înțelesul duhovnicesc al Sfintei Cruci și despre chemarea Evangheliei acestei duminici.

Ierarhul a arătat mai întâi că Duminica Sfintei Cruci este un moment de întărire duhovnicească în urcușul Postului Mare.

„Sfinții Părinți prezintă postul ca pe o călătorie. Iar duminica de astăzi este ca un popas în această călătorie, în care noi ne odihnim la umbra Crucii lui Hristos și primim întărire pentru a continua drumul nostru ascetic din Postul Mare”, a spus ierarhul.

Preasfinția Sa a explicat că Evanghelia zilei arată esența vieții creștine, exprimată în cuvintele Mântuitorului:

„Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a explicat că lepădarea de sine nu înseamnă pierderea personalității, ci renunțarea la patimi și la omul vechi, adică la starea omului căzut după păcat.

„Domnul Hristos ne cheamă să renunțăm în primul rând la patimi și mai ales la patima egoismului. Omul vechi trăiește mai mult pentru sine, în timp ce omul nou trăiește pentru Dumnezeu”, a spus ierarhul.

După lepădarea de sine urmează, a explicat Preasfinția Sa, luarea și purtarea crucii, care nu înseamnă doar suferințele inevitabile ale vieții, ci asumarea cu credință a încercărilor îngăduite de Dumnezeu.

„Crucea nu înseamnă doar suferințele vieții, ci răbdarea necazurilor pentru Dumnezeu și stăruința pe calea virtuții, chiar și atunci când aceasta aduce durere”, a spus ierarhul, amintind cuvintele Sfântului Vasile cel Mare.

Totodată, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să continue să facă binele chiar și atunci când acesta nu este răsplătit imediat.

„Niciun bine pe care îl facem nu se pierde. Poate că nu primim răsplata acum, aici, dar Dumnezeu vede și răsplătește la timpul potrivit”, a subliniat Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

În continuare, ierarhul a vorbit despre valoarea infinită a sufletului omenesc, subliniind că acesta este mai prețios decât toate bunurile lumii.

„Ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Această întrebare a Mântuitorului este una dintre cele mai puternice judecăți asupra valorilor lumii”, a spus Preasfințitul Părinte Samuel.

Preasfinția Sa a amintit și cuvintele Sfântului Grigorie de Nyssa, care arată că sufletul omenesc este mai de preț decât întreaga creație văzută, deoarece este creat după chipul lui Dumnezeu.

Ierarhul a subliniat că nici bogățiile, nici succesul sau puterea lumească nu pot înlocui pierderea sufletului și că mărturisirea lui Hristos se face mai ales prin viața creștină.

În final, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a explicat ce înseamnă luarea și purtarea crucii pentru creștinul de astăzi.

Totodată, Preasfinția Sa a subliniat că purtarea crucii poate lua multe forme în viața omului.

„Crucea poate însemna boli și suferințe, răbdarea nedreptăților, a calomniilor sau lupta cu patimile. Atunci când aceste suferințe sunt unite cu pătimirile lui Hristos, ele devin pentru noi cale de curățire a sufletului”, a spus ierarhul.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a subliniat că încercările vieții nu sunt semnul părăsirii de către Dumnezeu.

„Crucea nu este un semn al părăsirii noastre de către Dumnezeu, ci adesea este semnul lucrării Sale în om. Când Dumnezeu îngăduie să trecem prin greutăți, să nu credem că ne-a părăsit, ci să înțelegem că El are grijă de noi și dorește mântuirea noastră”, a explicat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de părintele profesor universitar doctor emerit Vasile Stanciu.

La slujbă a participat o mulțime de credincioși, care au venit să se închine Sfintei Cruci și să primească binecuvântare în această perioadă de nevoință duhovnicească a Postului Mare.

