Studiu biblic

Duminica, Ziua Domnului. Ce ne spune Biblia? P2

de | nov. 11, 2025

Este duminica sărbătoare de odihnă a creștinilor? Ce se întâmplă cu sâmbăta, care a fost ziua de odihnă în Vechiul Testament? Dacă a fost în Vechiul Testament sărbătoarea de odihnă de ce nu mai este în Noul Testament (din moment ce a fost poruncită de Dumnezeu)? Ce ne spune Biblia în acest sens? Cum trebuie să cinstim ziua Domnului impusă în credința noastră de Revelație? Nu a fost impusă de un om, nu de o comunitate creștină, ci de evenimentul Mântuitor, absolut central în ceea ce înseamnă impunerea zilei de odihnă.

 

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00- 19:30.

Pr. Prof. Stelian Tofană

Profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, titularul catedrei de „Studiul Noului Testament”.

