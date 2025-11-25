Duminica, Ziua Domnului. Ce ne spune Biblia? P4

Este duminica sărbătoare de odihnă a creștinilor? Ce se întâmplă cu sâmbăta, care a fost ziua de odihnă în Vechiul Testament? Dacă a fost în Vechiul Testament sărbătoarea de odihnă de ce nu mai este în Noul Testament (din moment ce a fost poruncită de Dumnezeu)? Ce ne spune Biblia în acest sens? Cum trebuie să cinstim ziua Domnului impusă în credința noastră de Revelație? Nu a fost impusă de un om, nu de o comunitate creștină, ci de evenimentul Mântuitor, absolut central în ceea ce înseamnă impunerea zilei de odihnă.

