Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Studiu biblic | Uncategorized

Duminica, Ziua Domnului. Ce ne spune Biblia? P5

de | dec. 2, 2025

Este duminica sărbătoare de odihnă a creștinilor? Ce se întâmplă cu sâmbăta, care a fost ziua de odihnă în Vechiul Testament? Dacă a fost în Vechiul Testament sărbătoarea de odihnă de ce nu mai este în Noul Testament (din moment ce a fost poruncită de Dumnezeu)? Ce ne spune Biblia în acest sens? Cum trebuie să cinstim ziua Domnului impusă în credința noastră de Revelație? Nu a fost impusă de un om, nu de o comunitate creștină, ci de evenimentul Mântuitor, absolut central în ceea ce înseamnă impunerea zilei de odihnă.

 

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00- 19:30.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Duminica, Ziua Domnului. Ce ne spune Biblia? P5
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/steliantofana/" target="_self">Pr. Prof. Stelian Tofană</a>

Pr. Prof. Stelian Tofană

Profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, titularul catedrei de „Studiul Noului Testament”.

Emisiuni recente

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii IV

Catehism. ABC-ul credinței | Timpul sfințit în viața Bisericii IV

În această emisiune vom vorbi din nou despre timpul sfințit în viața Bisericii. Este acel timp petrecut cu Dumnezeu în rugăciune (fie acasă, fie la biserică alături de ceilalți credincioși). Timpul sfințit este unul diferit de cel cotidian și are adesea un caracter...

Drama unei vieți (ne)libere | Duminica a 30-a după Rusalii

Drama unei vieți (ne)libere | Duminica a 30-a după Rusalii

Ev. Luca 18, 18-27 Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor „Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu. Ştii poruncile: Să nu...

Duminica, Ziua Domnului. Ce ne spune Biblia? P4

Duminica, Ziua Domnului. Ce ne spune Biblia? P4

Este duminica sărbătoare de odihnă a creștinilor? Ce se întâmplă cu sâmbăta, care a fost ziua de odihnă în Vechiul Testament? Dacă a fost în Vechiul Testament sărbătoarea de odihnă de ce nu mai este în Noul Testament (din moment ce a fost poruncită de Dumnezeu)? Ce ne...

ARHIVĂ EMISIUNI

ARHIVA INTEGRALĂ