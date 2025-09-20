După aproape 50 de ani de slujire în ogorul Domnului, Pr. Gheorghe Anițaș s-a pensionat

Ședința administrativă a preoților din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Cluj 1, desfășurată marți, 16 septembrie, a avut un vădit caracter festiv. Ședința a fost organizată în biserica Parohiei Ortodoxe Jucu de Sus, cu hramul „Sfânta Treime” și a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de preoți, sub protia Pr. Protopop Dan Hognogi. Răspunsurile la strană a fost date de preoții din Corala Protopopiatului. Alături de Pr. Protopop s-a aflat între alții și Pr. Gheorghe Anițaș, preotul paroh al Parohiei Jucu de Sus. În cadrul Sfintei Liturghii, Pr. Anițaș a mulțumit pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu.

La ședința administrativă au participat ca invitați Pr. Vicar eparhial Dumitru Boca și Pr. Consilier Administrativ bisericesc Cristian Baciu. Prezența dânșilor și organizarea ședinței în Parohia Jucu de Sus a fost explicată de anunțul privitor la pensionarea Pr. Gheorghe Anițaș, care începe o nouă etapă a activității sacerdotale. Sfinția sa a decis să facă acest pas după o slujire neîntreruptă de 49 de ani, cea mai mare parte în Parohia Jucu de Sus. În luările de cuvânt, cei aflați la prezidiu au avut cuvinte de apreciere la adresa Pr. Gheorghe Anițaș, care în cei 49 de ani de preoție a căutat, cu timp și fără timp, să zidească biserici în sufletele credincioșilor pe care i-a păstorit. La rândul său, Pr. Anițaș, vizibil emoționat, le-a împărtășit colegilor experiențe din îndelunga activitate pastorală, inclusiv din perioada comunistă, în care biserica a fost victima regimului ateu, adresând mulțumiri tuturor celor prezenți, dar și doamnei preotese care i-a fost alături în misiunea deloc facilă. Dealtfel, rolul preotesei în universul pastoral al parohiilor rurale, a fost subliniat de Pr. Consilier Administrativ bisericesc Cristian Baciu. La rândul său, Pr. Protopop Dan Hognogi a spus că harul nu se pensionează și l-a îndemnat pe Pr. Anițaș să continue să-l slujească pe Dumnezeu și să slujească biserica. Și Pr. Vicar eparhial Dumitru Boca a vorbit despre Pr. Anițaș ca de un model de preot apropiat de toată lumea. La final, în semn de apreciere, Pr. Protopop i-a dăruit Pr. Anițaș din partea Protopopiatului Cluj 1 o icoană cu Sf. Mare Mucenic Gheorghe.

Părintele Gheorghe Anițaș s-a născut la data de 18 aprilie 1954, în localitatea Seini, jud. Maramureș. A absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 1976, fiind hirotonit preot de către Preasfințitul Episcop-vicar Iustinian Maramureșeanul la data de 25 septembrie 1976. Păstorește comunitatea din Jucu de Sus începând cu același an. Biserica cu hramul „Sfânta Treime” a fost ridicată în anul 1902, căreia mult mai târziu, în 1960, i-a fost adăugat un turn. În anul 1994, Biserica a fost supusă unor reparații capitale, constând în intervenții asupra boltei și picturii, realizată în tehnica frescei de către preotul Damian Tuluc. În 1998 a fost refăcut acoperișul în întregime, iar în anul următor a fost instalat iconostasul, realizat din lemn de stejar. Ulterior, în anii care au urmat, s-au efectuat și alte lucrări de înfrumusețare a lăcașului de cult, lucrări efectuate atât din fonduri proprii, cât mai ales din fonduri alocate de administrația locală, prin bunăvoința edilului Comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar, un om apropiat de biserică. Anul trecut a început ridicarea noii case parohiale.