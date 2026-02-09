Radio Renașterea

E mai bine să auzi despre tine vorbe rele decât să vorbești de rău pe alții | Sfântul Grigorie Teologul

Vorbe de înțelepciune

Sfântul Grigorie Teologul:

„Tu vorbești de rău pe alții, observând în ei lucruri mărunte; nu ți-e teamă că ei vor începe să vorbească de viciile tale cele mari? E mai bine să auzi despre tine vorbe rele decât să vorbești de rău pe alții.”

