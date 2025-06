„E vremea cititului” – copiii Bibliotecii Județene aduc bucurie la Centrul „Acoperământul Maicii Domnului”

Lectura poate fi un dar. O fereastră deschisă spre visare, spre descoperire, spre bine. Iar când e dăruită cu inimă de copil altui copil, devine cu atât mai prețioasă.

În perioada 1–10 iulie 2025, Secția pentru copii a Bibliotecii Județene „Octavian Goga” din Cluj organizează cea de-a IX-a ediție a programului estival de lectură „E vremea cititului”. Inițiativa, demarată în 2017 și susținută la nivel național de grupul „Citim Împreună România”, își propune să le aducă celor mici mai mult decât o carte: o experiență împărtășită, o emoție care se naște în comuniune.

Sub genericul „E vremea cititului… ca dar pentru cei mici!”, ediția din acest an are o componentă profund umană și duhovnicească: copiii cu vârste între 7 și 14 ani sunt invitați să citească altor copii, mai mici, aflați în grija Centrului „Acoperământul Maicii Domnului” din Cluj-Napoca. Nu vor fi doar lecturi – ci și jocuri, cântece și activități practice, toate menite să creeze punți de bucurie, empatie și încredere.

Fiecare întâlnire va fi un timp de dăruire. Marțea și joia, între orele 10:00 și 12:00, în spațiile luminoase ale Bibliotecii Județene de pe Calea Dorobanților, copii-cititori și copii-ascultători vor forma un cerc viu al cuvântului rostit cu blândețe. Lectura va deveni astfel o formă de grijă, o mângâiere, o joacă plină de sens.

Participarea este gratuită, pe baza permisului de bibliotecă, iar înscrierile se fac la Secția pentru copii – fie direct, la sediul din Calea Dorobanților nr. 104 (parter est), fie prin telefon (0264.430.323) sau e-mail (copii@bjc.ro).

Un gest simplu – a citi unei inimi care are nevoie de lumină – poate semăna roade nebănuite. Într-o lume tot mai grăbită, copiii înșiși ne amintesc că timpul oferit celuilalt este un dar neprețuit. Iar cărțile pot fi, uneori, începutul unei prietenii vindecătoare.