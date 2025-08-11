Echipa masculină de tenis de masă a Gloriei Bistrița, campioană națională în primul sezon de SuperLigă, premiată de Primăria Bistrița

Echipa masculină de tenis de masă a Clubului Sportiv Gloria Bistrița, care a cucerit titlul național în chiar primul sezon de prezență în SuperLigă, a fost premiată astăzi de Primăria Bistrița și Consiliul Local Bistrița.

La festivitate au participat primarul Gabriel Lazany, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud – Emil Radu Moldovan, președintele Consiliului de Administrație al Gloriei Bistrița – Ioan Mocanu, viceprimarul Ștefania Stere, administratorul public Adrian Costea și alți reprezentanți ai clubului. Aceștia au adresat mesaje de felicitare sportivilor și antrenorilor pentru performanța obținută.

Campionii naționali – Darius Toma, Lucian Munteanu, Mihai Nagy, Matei Dumitrescu și Dan Daniel – sunt antrenați de Mihaela Șteff și Alex Dincă. La festivitate a lipsit motivat constănțeanul Lucian Munteanu.

Sezonul competițional 2024–2025 a fost unul istoric pentru tenisul de masă bistrițean. În primul an în care a concurat în Superliga României, echipa masculină a Gloriei a încheiat sezonul regulat pe locul 4, a eliminat în semifinale puternica formație CSA Steaua București și, în finală, a învins ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, cucerind titlul de campioană națională – o performanță remarcabilă pentru o echipă debutantă la acest nivel.

Și echipa feminină a clubului a reușit o performanță notabilă, clasându-se pe locul 3 în primul sezon de SuperLigă.

„Sezonul competițional 2024-2025 a adus pentru CS Gloria Bistrița rezultate care, cu siguranță, vor rămâne în istoria sportului local. (…) Felicitări sportivilor, antrenorilor și întregului staff pentru munca lor extraordinară!”, a declarat primarul Gabriel Lazany, subliniind că sprijinirea sportului înseamnă atât rezultate pe teren, cât și formarea unei generații sănătoase și motivate.