„Echipa națională a muzicienilor români” concertează la Cluj: Romanian Chamber Orchestra, sub bagheta lui Gabriel Bebeșelea

Romanian Chamber Orchestra (RCO), ansamblu care reunește unii dintre cei mai valoroși muzicieni români din țară și din diaspora, revine la Cluj-Napoca duminică, 31 mai. Concertul va avea loc la Sala Héritage, începând cu ora 19:00, și constituie un preambul al prezenței ansamblului în Italia.

Evenimentul este parte a proiectului „Confluențe muzicale europene”, desfășurat în contextul Anului Cultural România-Italia 2026. Sub înaltul patronaj al președinților celor două state, orchestra va susține un concert similar la Palermo, pe 3 iunie, urmat de o participare la prestigiosul Festival Internațional „Leoš Janáček”.

La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Gabriel Bebeșelea, iar solistul serii va fi reputatul pianist Daniel Ciobanu. Programul propus publicului clujean celebrează legătura dintre cultura română și cea europeană, incluzând lucrări de o mare profunzime:

Giuseppe Verdi: Cvartetul de coarde în mi minor (versiune pentru orchestră);

Leoš Janáček: Concertino pentru pian și ansamblu cameral;

Dinu Lipatti: Concertino în stil clasic;

George Enescu: Monumentalul Octet, în versiunea pentru orchestră de coarde.

Înființată în 2019 sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, Romanian Chamber Orchestra a devenit rapid un reper al excelenței, fiind recompensată în ianuarie 2025 cu Premiul de excelență al Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România.

Concertul din Sala Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” reprezintă o oportunitate rară pentru publicul clujean de a audia un repertoriu care va reprezenta cultura română pe marile scene europene în această vară.

Biletele sunt disponibile pe platforma entertix.ro, cu o ofertă de preț „early bird” valabilă până la data de 20 mai.