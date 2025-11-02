„ECOURI POPULARE” SPECTACOL FOLCLORIC la Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, instituție aflată în subordinea Consilului Județean Cluj, organizează joi, 6 noiembrie 2025, de la ora 17:30, în Sala de spectacole „Tudor Jarda”, spectacolul folcloric „Ecouri populare”.

Evenimentul va reuni pe scenă cursanții clasei de canto muzică populară coordonați de îndrăgitul interpret și expert în cadrul școlii, dl. Ioan Dordoi, care vor interpreta melodii folclorice din mai multe zone ale țării.

Prezentarea spectacolului va fi realizată de Ioan Dordoi, care va susține și un recital folcloric dedicat publicului. Pe scena Sălii de Spectacole „Tudor Jarda” va urca, în calitate de invitat, Felix Gălan, un artist recunoscut pentru autenticitatea interpretării și pentru implicarea sa în valorificarea cântecului tradițional românesc.

Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Taraful „Rapsozii Ardealului”, format din Tudor Motoc, Dan Ștefan Balazs, Ciprian Poenar și Gabor Balazs Albert.

Spectacolul face parte din programul „Joia Școlii de Arte”, dedicat promovării culturii și susținerii tinerelor talente formate în cadrul școlii. Intrarea este liberă.