Ediția a IX-a a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași va avea loc la finalul lunii mai

Tema evenimentului este Pe izvorul vieții să o cinstim…, făcând referire la preacinstirea Maicii Domnului ca model de viețuire sfântă și ocrotitoare a familiei creștine. Programul ediției include concerte de muzică bizantină, momente liturgice, un atelier de mozaic bizantin, Întâlnirea cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor, Simpozionul Internațional The Church as a Singing Family in the Christian Tradition și Concursul Național de Muzică Psaltică pentru seminariile și liceele teologice ortodoxe.

Proiectul se desfășoară cu sprijinul următorilor parteneri: Iulius Group, Secretariatul de Stat pentru Culte, Institutul Cultural Român, Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași, Primăria Municipiului Botoșani, Consiliul Județean Botoșani, Consiliul Județean Neamț, Primăria Municipiului Piatra-Neamț, Construcții Erbașu, Elsaco Solutions, Fan Courier, Aqua Carpatica, Hospitality Culture, Volta, Antibiotice Iași, Ford Iași – ATI Motors Holding, Clinica Medestetic by dr. Măriuța, Florăria Hi, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, Universitatea Națională de Muzică București, Colegiul „Sfântul Nicolae” și Fii de ajutor. Partenerii media sunt: Doxologia, Radio Trinitas, Trinitas TV, TVR Iași, Ziarul Lumina, Agenția de știri „Basilica” a Patriarhiei Române și Wink.

Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași vine anul acesta în întâmpinarea publicului cu câteva momente deosebite.

Simpozionul Internațional The Church as a Singing Family in the Christian Tradition, va reuni la Iași timp de trei zile cercetători din țară (București, Cluj, Sibiu, Timișoara, Mănăstirea Putna, Iași) și din străinătate (Grecia, SUA, Serbia, Finlanda, Estonia, Georgia, Bulgaria, Germania, Ucraina, Slovacia și Macedonia). Manifestarea academică este organizată în parteneriat cu International Society for Orthodox Church Music (Finlanda), Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae„, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași și Universitatea din Finlanda de Est.

Concertul din deschiderea ediției are loc la Iași în ziua de luni, 25 mai 2026 și aduce în fața publicului un moment inedit, o poveste a Maicii Domnului presărată din belșug cu imne de laudă și cântări dedicate Izvorului Vieții, interpretate de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale din București împreună cu mai tinerii lor discipoli Tronos Junior, alături de solista Ana Nuță. Corala Camena din Piatra-Neamț deschide acest concert unic. Evenimentul va avea loc la Sala Teatrului National „Vasile Alecsandri” din Iași, începând cu ora 19:00.

Alături de evenimente muzicale din orașul Iași, Festivalul continuă seria concertelor itinerante în orașele Botoșani (26 mai 2026) și Piatra-Neamț (27 mai 2026). Toate concertele ediției vor fi dedicate vieții Maicii Domnului, iar pe scena festivalului vor interpreta nume de referință ale muzicii bizantine : Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale din București, Corul Academic Byzantion și solista Ana Nuță. Pentru a ilustra tema familiei în cadrul evenimentului, alături de aceștia vor concerta Corul Tronos Junior și Corul Psaltic de copii Mini Byzantion. De asemenea, festivalul va avea ca invitați o serie de coruri locale din București, Piatra-Neamț și Botoșani : Grupul Agalliasis, Grupul Psaltic Evanghelismos, Corala Camena și Corul Emanuel Zmeu din Botoșani.

Alte momente inedite din programul manifestărilor celei de-a noua ediții a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași sunt:

Atelierul de mozaic Eikon organizat în data de 23 mai 2026, începând cu ora 11:00, pe Pietonalul Unirii din Botoșani ;

Vecernia, Litia și Utrenia în cinstea Acoperământului Maicii Domnului și a Sfintei Blandina, săvârșite în data de 25 mai 2026, la Biserica „Vovidenia” din Botoșani;

Concursul Național de Muzică Psaltică pentru Seminariile și Liceele Teologice Ortodoxe, desfășurat în data de 27 mai 2026, la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași ;

Vecernia unită cu Litia în cinstea Sfintei Blandina de la Iași și a Sfintelor Cuvioase de la Mănăstirea Văratec, săvârșită în seara zilei de 27 mai 2026, la Biserica Sfântul Sava din Iași ;

Întâlnirea cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor, în data de 28 mai 2026, urmată de Concertul de închidere a festivalului la Centrul de Evenimente „Agora”.

Accesul publicului la momentele din cadrul festivalului este gratuit, în limita locurilor disponibile, pentru evenimentele organizate în Iași, iar pentru concertele din Piatra-Neamț și Botoșani se face pe bază de invitație. Mai multe detalii despre program și invitații acestei ediții pot fi aflate accesând site-ul www.ibmf.ro, precum și paginile oficiale de Facebook (https://www.facebook.com/IasiByzantine) și Instagram (https://www.instagram.com/iasi.byzantine/).