Ediția din acest an a Festivalului Concurs Național „Lăudați pe Domnul” intră în etapa finală

Ediția din acest an a Festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul” intră în etapa finală, în care câștigătorii vor fi prezentați în cadrul unor evenimente culturale organizate de Sectorul Teologic-Educațional al Administrației Patriarhale.

Programul Etapei Finale

Duminică, 28 septembrie 2025, Corul „Symbol-Jean Lupu” și Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române vor susține un concert la Biserica „Sfântul Elefterie” – Nou, Paraclis Patriarhal, din Capitală.

La final concertului, ansamblurile corale vor interpreta împreună piesa câștigătoare la Secțiunea B. Compoziție, Categoria a II-a. Lucrări religioase armonico-polifonice a concursului. Concertul începe la ora 18:00, iar intrarea este liberă.

Luni, 29 septembrie 2025, la Biblioteca Sfântului Sinod din incinta Mănăstirii Antim, Paraclis Patriarhal, va fi vernisată o expoziție de tipărituri muzicale românești și va avea loc Conferința „Muzica bisericească românească, psaltică și corală, în contextul Centenarului Patriarhiei Române”, la care sunt invitați ca vorbitori prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță, prorectorul Universității Naționale de Muzică din București și pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Expoziția va fi prezentată de diac. dr. Marius Șerban, inspector eparhial, iar conferința va fi moderată de pr. conf. univ. dr. Stelian Ionașcu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București.

Marți, 30 septembrie 2025, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei va avea loc un concert cu participarea celor trei ansambluri corale câștigătoare ale Secțiunii A. Interpretare a festivalului concurs.

Invitat special al evenimentului va fi Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale. Concertul va fi urmat de o ceremonie de premiere a câștigătorilor și a corurilor invitate (Corul „Symbol-Jean Lupu”, Corala „Nicolae Lungu” și Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale vor primi medalia și diploma Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române). Intrarea se face pe bază de invitație.

Prezentatorii concertelor de la Biserica Sfântul Elefterie Nou și de la Palatul Patriarhiei – Aula Magna Teoctist Patriarhul vor fi Adriana Ene, realizator Radio Trinitas și Trinitas TV, și Cosmin Iulian Cîrstea, realizator Trinitas TV.

Miercuri, 1 octombrie 2025, cele trei ansambluri corale câștigătoare ale Secțiunii A. Interpretare vor oferi răspunsurile liturgice la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou, la Așezămintele Brâncovenești – Biserica „Domnița Bălașa”, respectiv la Biserica „Sfântul Elefterie” – Nou.

Luna octombrie va fi dedicată concertelor susținute de câștigători la nivelul centrelor mitropolitane.

Despre concurs

Festivalul Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul” are două secțiuni, de interpretare și de compoziție, și se adresează corurilor monodice, corurilor mixte, corurilor de voci egale și compozitorilor de muzică din Patriarhia Română.

Obiectivele concursului sunt preamărirea lui Dumnezeu prin muzica bisericească, dezvoltarea și promovarea patrimoniului muzical bisericesc, susținerea interpretării autentice și facilitarea accesului publicului larg la acest gen de muzică.

Anul acesta, ediția a 17-a are tema Anului omagial-comemorativ 2025 în Biserica Ortodoxă Română: Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

Află de aici cine sunt câștigării din acest an.

Sursa foto: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu