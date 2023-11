Ediția nr. 18 a Festivalului SoNoRo va avea loc în Cluj-Napoca între 6 și 12 noiembrie 2023

Ediția nr. 18 a Festivalului Internațional de muzică de cameră SoNoRo, intitulată On the Couch, va avea loc în Cluj-Napoca între 6 și 12 noiembrie 2023. Festivalul a început în București, în 27 octombrie, și va continua în Cluj-Napoca cu 7 concerte și două întâlniri SoNoRo Talks – On the Couch.

Tema din acest an este inspirată de Viena sfârșitului de secol 19 și începutului de secol 20, dar și de înflorirea disciplinelor psihanalitice din acea perioadă. Prin această temă, organizatorii festivalului doresc să transmită publicului că muzica are întotdeauna un rol vindecător, uneori chiar de catharsis, și să încurajeze apropierea de muzica clasică și audierea concertelor ca mod de viață.

Festivalul va începe în Cluj cu un concert intitulat Alchemy of Memory / Alchimia memoriei – luni, 6 noiembrie, ora 19:30, la Casino – Centrul de Cultură Urbană, o clădire simbolică a orașului, situată în Parcul Central „Simion Bărnuțiu”. Vechi palat eclectic de inspirație vieneză, clădirea a fost ridicată la sfârșitul secolului al XIX-lea după planurile celebrului architect Pakey Lajos. Palatul a găzduit inițial un casino, destinat protipendadei Clujului, pentru ca mai apoi să fie convertit în muzeu etnografic, școală de arte frumoase, spital ori restaurant. Clădirea a fost reabilitată din fonduri europene nerambursabile și redată clujenilor în mai 2012.

„Sunt de fiecare dată bucuros când ajungem în Cluj, a doua casă a Festivalului SoNoRo! V-am pregătit șapte concerte și două discuții foarte interesante cu personalități culturale locale și artiști ai festivalului. În același timp, sunt încântat că avem pe agenda spațiilor din acest an 5 locuri noi. În cheie simbolică, avem și buletin, căci festivalul împlinește 18 ani, deci ne mai desparte doar o ediție de aniversarea cu fast a celor 20 de ani de existență. Iată că privim deja în viitor, ceea ce am făcut constant de-a lungul acestor ani. Până la edițiile viitoare, vă invităm acum în sălile de concert, pe canapeaua noastră muzicală, să facem puțină introspecție și să ne lăsăm purtați de calmul și liniștea pe care muzica ni le oferă dintotdeauna. Cred că în acest prezent tumultos, mai mult ca oricând, una dintre soluțiile de obținere a echilibrului este muzica”, a declarat Răzvan Popovici, directorul executiv al Festivalului SoNoRo.

În Cluj-Napoca, patru dintre cele șapte concerte vor afla loc în spații noi – Casino – Centrul de Cultură Urbană, Biserica Evanghelică-Luterană, Cinema ARTA și Meron Roastery. În celelalte trei spații, festivalul revine cu bucuria unei colaborări fundamentate pe afecțiunea pentru muzică și muzicieni – Casa Boema, Colegiul Academic – Sala Auditorium Maximum, din cadrul Universității Babeș- Bolyai, și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei.

Spotul festivalului, care poate fi urmărit AICI, este o animație inspirată de tema festivalului, tratată într-o cheie jucăușă – cu instrumentele muzicale aflate pe canapeaua psihanalitică. Spotul a fost realizat de echipa formată din Matei Branea (regie și animație), Ana Branea (scenariu și montaj) și Dan-Ștefan Rucăreanu (sunet).

O noutate în programul acestei ediții, începută în București, o constituie seria de evenimente SoNoRo TALKS – ON THE COUCH. Cele două întâlniri au teme incitante de discuții și câțiva invitați pe măsura reputației festivalului.

Prin intermediul primei teme, „Muzica, marea evadare – despre o viață muzicală împlinită”, publicul clujean va afla de la Diana Ketler, pianistă și Director artistic SoNoRo, Răzvan Popovici, violist și Director executiv SoNoRo și contrabasistul Zoran Marković despre parcursul lor profesional și efectele terapeutice ale muzicii.

În aceeași zi, scriitoarea Ruxandra Cesereanu, Răzvan Popovici și scriitorul Ciprian Mihali vor dialoga pe tema „Cea de-a treia nebunie – despre inspirație”.

Ambele întâlniri sunt programate marți, 7 noiembrie, de la ora 10:00 și ora 18:00 în Salonul Auditorium al Clubului Oberjin.

Muzicienii invitați în festival sunt nume mari ale scenelor internaționale de concert: violonistele Katalin Kókas, Tatiana Samouil și Alexandra Tîrșu; violiștii Sarah McElravy și Răzvan Popovici; violonceliștii Andreas Brantelid și Jan-Erik Gustafsson; contrabasistul Zoran Marković; pianistele Diana Ketler și Nino Gvetadze.

Programul complet al festivalului SoNoRo 18 – On the Couch din Cluj-Napoca este următorul:

Luni, 6 noiembrie 2023, ora 19.30, Casino – Centrul de Cultură Urbană – CONCERT DE DESCHIDERE – ALCHIMIA MEMORIEI

Marți, 7 noiembrie 2023, ora 10:00, Oberjin Club – Salon Auditorium – SoNoRo Talks – ON THE COUCH 3

Marți, 7 noiembrie 2023, ora 18:00 – SoNoRo Talks – ON THE COUCH 4, Oberjin Club – Salon Auditorium

Miercuri, 8 noiembrie 2023, ora 19.30, Biserica Evanghelică-Luterană – ÎN CĂUTAREA RĂSPUNSURILOR

Joi, 9 noiembrie 2023, ora 19.30, Cinema ARTA – MINUNATUL ORAȘ VIENA

Vineri, 10 noiembrie 2023, ora 19.30, Casa Boema – JUST IN CASE – Despre superstiții, spirite și obsesii

Sâmbătă, 11 noiembrie 2023, ora 11.30, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei – PADRE E FIGLIO – Între Leopold, Wolfgang Amadeus și Franz Xavier Mozart

Sâmbătă, 11 noiembrie 2023, ora 19.30, Meron Roastery – TERAPIE PRIN EXPUNERE

Duminică, 12 noiembrie 2023, ora 19.30, Colegiul Academic – Sala Auditorium Maximum – FINALE – EROS ȘI THANATOS

Abonamente și biletele Festivalului SoNoRo se pot achiziționa AICI. Studenții și pensionarii beneficiază de o reducere de 50%.

Festivalul SoNoRo

Înființat în anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de cameră în prim-planul vieții culturale românești și a inclus scena muzicală românească într-o rețea de festivaluri europene de înaltă ținută. Pe lângă parteneriatele tradiționale cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel și Japonia, SoNoRo a concertat în unele dintre cele mai renumite săli din lume, cum ar fi Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim și Carnegie Hall din New York.

Platforma culturală SoNoRo include Festivalul SoNoRo (18 ani), SoNoRo Interferențe, programul de burse și workshop-uri pentru tineri muzicieni (17 ani), SoNoRo On Tour (12 ani), SoNoRo Arezzo (10 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale în clădiri de patrimoniu din România (11 ani), SoNoRo Musikland, festival dedicat patrimoniului și tradițiilor din Transilvania (5 ani).

