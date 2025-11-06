Educație pentru siguranță digitală – tema Zilei internaționale împotriva violenței și a (cyber)bullyingului 2025

Ziua internațională împotriva violenței și a (cyber)bullyingului la școală are ca temă anul acesta „Ecrane inteligente: Educație pentru siguranță digitală”.

Aniversarea este marcată anual în prima zi de joi a lunii noiembrie și este dedicată sensibilizării elevilor, profesorilor și părinților cu privire la consecințele agresiunii și ale hărțuirii în mediul educațional și online.

Tema din acest an pune accent pe necesitatea educării copiilor și tinerilor pentru o utilizare responsabilă și sigură a tehnologiei, într-un context în care progresele digitale și dezvoltarea inteligenței artificiale aduc atât beneficii, cât și riscuri.

Potrivit UNESCO, 58% dintre fete și tinere se confruntă cu forme de hărțuire online, iar minoritățile etnice și migranții sunt deseori victime ale urii și excluderii digitale.

Cu toate acestea, doar 16% dintre țările lumii, între care și România, au adoptat legislație care să prevină cyberbullyingul prin intermediul educației, conformGlobal Education Monitoring Youth Report 2024.

Situația din România

Conform datelor Salvați Copiii România , în anul 2023, aproape 50% dintre elevi au fost victime ale bullyingului, iar 27% admit că au fost autori ai unor acte de hărțuire. 7 din 10 copii afirmă că au fost martori sau victime ale cyberbullyingului.

România a făcut pași importanți în direcția protejării copiilor împotriva violenței și a hărțuirii, inclusiv în spațiul digital.

Legea nr. 198/2023 privind învățământul preuniversitar prevede, la art. 65 alin. 2, că sistemul educațional are obligația de a preveni și reduce toate formele de violență — verbală, fizică, psihologică (bullying), emoțională, sexuală, socială, culturală sau cibernetică.

De asemenea, Senatul României a adoptat , în 6 octombrie, Legea majoratului digital , care introduce conceptul de maturitate digitală la 16 ani și oferă părinților instrumente legale pentru a proteja copiii în mediul online.

Rolul educației digitale Educația rămâne prima linie de apărare împotriva violenței și hărțuirii, iar școlile sigure trebuie extinse și în mediul digital. A învăța să fii în siguranță online este esențial pentru a proteja dreptul copiilor la o educație de calitate, într-un mediu fără teamă și discriminare, potrivit unui comunicat transmis de UNESCO. Cu ocazia acestei zile, se va organiza Simpozionul Global UNESCO „Conectați, protejați și susținuți: Să punem capăt violenței online și celei facilitate de tehnologie, pentru ca toți elevii să poată prospera.”, desfășurat la Bangkok, Thailanda, în perioada 26–27 noiembrie. Evenimentul reunește specialiști în educație, reprezentanți guvernamentali și experți în siguranța digitală, cu scopul de a identifica soluții concrete pentru combaterea violenței facilitate de tehnologie.

Sursă foto: Pexels