Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Aniversări și comemorări

Educație pentru siguranță digitală – tema Zilei internaționale împotriva violenței și a (cyber)bullyingului 2025

de | nov. 6, 2025

Ziua internațională împotriva violenței și a (cyber)bullyingului la școală are ca temă anul acesta „Ecrane inteligente: Educație pentru siguranță digitală”.

Aniversarea este marcată anual în prima zi de joi a lunii noiembrie și este dedicată sensibilizării elevilor, profesorilor și părinților cu privire la consecințele agresiunii și ale hărțuirii în mediul educațional și online.

Tema din acest an pune accent pe necesitatea educării copiilor și tinerilor pentru o utilizare responsabilă și sigură a tehnologiei, într-un context în care progresele digitale și dezvoltarea inteligenței artificiale aduc atât beneficii, cât și riscuri.

Potrivit UNESCO, 58% dintre fete și tinere se confruntă cu forme de hărțuire online, iar minoritățile etnice și migranții sunt deseori victime ale urii și excluderii digitale.

Cu toate acestea, doar 16% dintre țările lumii, între care și România, au adoptat legislație care să prevină cyberbullyingul prin intermediul educației, conformGlobal Education Monitoring Youth Report 2024.

Situația din România

Conform datelor Salvați Copiii România, în anul 2023, aproape 50% dintre elevi au fost victime ale bullyingului, iar 27% admit că au fost autori ai unor acte de hărțuire. 7 din 10 copii afirmă că au fost martori sau victime ale cyberbullyingului.
România a făcut pași importanți în direcția protejării copiilor împotriva violenței și a hărțuirii, inclusiv în spațiul digital.
Legea nr. 198/2023 privind învățământul preuniversitar prevede, la art. 65 alin. 2, că sistemul educațional are obligația de a preveni și reduce toate formele de violență — verbală, fizică, psihologică (bullying), emoțională, sexuală, socială, culturală sau cibernetică.
De asemenea, Senatul României a adoptat, în 6 octombrie, Legea majoratului digital, care introduce conceptul de maturitate digitală la 16 ani și oferă părinților instrumente legale pentru a proteja copiii în mediul online.

Rolul educației digitale

Educația rămâne prima linie de apărare împotriva violenței și hărțuirii, iar școlile sigure trebuie extinse și în mediul digital.

A învăța să fii în siguranță online este esențial pentru a proteja dreptul copiilor la o educație de calitate, într-un mediu fără teamă și discriminare, potrivit unui comunicat transmis de UNESCO.

Cu ocazia acestei zile, se va organiza Simpozionul Global UNESCO „Conectați, protejați și susținuți: Să punem capăt violenței online și celei facilitate de tehnologie, pentru ca toți elevii să poată prospera.”, desfășurat la Bangkok, Thailanda, în perioada 26–27 noiembrie.

Evenimentul reunește specialiști în educație, reprezentanți guvernamentali și experți în siguranța digitală, cu scopul de a identifica soluții concrete pentru combaterea violenței facilitate de tehnologie.

Sursă foto: Pexels

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Aniversări și comemorări
1 noiembrie, Ziua Radioului Naţional

1 noiembrie, Ziua Radioului Naţional

Ziua Radioului Naţional celebrată anual în 1 noiembrie marchează inaugurarea în 1928 a postului naţional de radio. Înc 1 noiembrie 1928, la ora 17:00, profesorul Dragomir Hurmuzescu, promotorul radiofoniei româneşti, rostea primele cuvinte cu care a debutat prima...

9 ani de la trecerea la Domnul a Arhiepiscopului Justinian Chira

9 ani de la trecerea la Domnul a Arhiepiscopului Justinian Chira

Arhiepiscopul Justinian Chira s-a născut la 28 mai 1921 în satul Plopiș, comuna Șișești, județul Maramureș, într-o familie de țărani evlavioși, primind la botez numele de Ioan. După absolvirea școlii primare în localitatea natală (între 1928 și 1934), a rămas o...

Patru ani de la trecerea la Domnul a părintelui Gherasim Prodromitul

Patru ani de la trecerea la Domnul a părintelui Gherasim Prodromitul

Părintele Gherasim Prodromitul, pe numele său de lume Gavrilă Mariș, s-a născut în 2 ianuarie 1979 în localitatea Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, într-o familie credincioasă. Părinți i-au fost Vasile și Ioana Mariș. La vârsta de 12 ani a păşit pe drumul vieţii...

16 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Teofil Părăian

16 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Teofil Părăian

În data de 29 octombrie se împlinesc 16 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Teofil Părăian, cel supranumit „duhovnicul tinerilor”. Părintele s-a născut pe 3 martie 1929, într-o familie simplă de plugari din satul Topârcea, județul Sibiu. Ioan, acesta fiind...