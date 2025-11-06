Educație pentru siguranță digitală – tema Zilei internaționale împotriva violenței și a (cyber)bullyingului 2025

Ziua internațională împotriva violenței și a (cyber)bullyingului la școală are ca temă anul acesta „Ecrane inteligente: Educație pentru siguranță digitală”.
Aniversarea este marcată anual în prima zi de joi a lunii noiembrie și este dedicată sensibilizării elevilor, profesorilor și părinților cu privire la consecințele agresiunii și ale hărțuirii în mediul educațional și online.
Tema din acest an pune accent pe necesitatea educării copiilor și tinerilor pentru o utilizare responsabilă și sigură a tehnologiei, într-un context în care progresele digitale și dezvoltarea inteligenței artificiale aduc atât beneficii, cât și riscuri.
Potrivit UNESCO, 58% dintre fete și tinere se confruntă cu forme de hărțuire online, iar minoritățile etnice și migranții sunt deseori victime ale urii și excluderii digitale.
Cu toate acestea, doar 16% dintre țările lumii, între care și România, au adoptat legislație care să prevină cyberbullyingul prin intermediul educației, conformGlobal Education Monitoring Youth Report 2024.
Situația din România
Rolul educației digitale
Educația rămâne prima linie de apărare împotriva violenței și hărțuirii, iar școlile sigure trebuie extinse și în mediul digital.
A învăța să fii în siguranță online este esențial pentru a proteja dreptul copiilor la o educație de calitate, într-un mediu fără teamă și discriminare, potrivit unui comunicat transmis de UNESCO.
Cu ocazia acestei zile, se va organiza Simpozionul Global UNESCO „Conectați, protejați și susținuți: Să punem capăt violenței online și celei facilitate de tehnologie, pentru ca toți elevii să poată prospera.”, desfășurat la Bangkok, Thailanda, în perioada 26–27 noiembrie.
Evenimentul reunește specialiști în educație, reprezentanți guvernamentali și experți în siguranța digitală, cu scopul de a identifica soluții concrete pentru combaterea violenței facilitate de tehnologie.