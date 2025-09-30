Educație și literație – podcastul care descâlcește literația

„Descâlcim literația” – podcast despre educație și literație

Experți și specialiști în educație, cu accent pe nevoile reale ale copiilor din clasele primare, se pregătesc lună de lună să construiască un dialog benefic pentru învățători, părinți, în sprijinul copiilor, prin podcastul „Descâlcim literația”, de la Asociația Toți Copiii Citesc.

Începând cu luna septembrie, în ultima joi din lună, profesorii din învățământul primar și părinții sunt invitați să urmărească o discuție despre educație și literație, cu soluții și exemple concrete.

Literația reprezintă citit-scris cu înțelegere. Accentul în acest sezon de podcast dedicat citit-scrisului este pus pe finalul de ciclul primar, când copiii se întâlnesc mai mult cu textele non-ficțiune.

Pe parcursul acestui sezon, gazda acestui podcast este Sorana Pogăcean, director de dezvoltare programme în cadrul Asociației Toți Copiii Citesc, care va intra în dialog cu oameni din educație despre literație, cu precădere pentru final de ciclului primar: „Vom vorbi despre tipuri de texte, cu atenție specială pentru non-ficțiune, vom vorbi despre dezvoltarea vocabularului, despre folosirea organizatorilor grafici, despre scrierea corectă și despre evaluarea competențelor de citit-scris.”, transmite Sorana despre subiectele ce vor fi aduse în discuție în acest an școlar în podcast.

De ce este nevoie să descâlcim literația?

În fiecare an școlar, indiferent de mediulîn care ne aflăm, este important să măsurăm progresul elevilor. Ori, fără o bază pe care să se așeze învățarea, se așază adesea lacune la citit-scris.

În multe școli rurale sau din cartiere defavorizate, învățătorii nu au acces la resurse, iar copiii încep școala cu un bagaj de vocabular și de experiențe mult mai redus. Pentru ei, sprijinul încă din clasa pregătitoare este absolut necesar.

„Știm din experiență că în clasele primare zarurile literației sunt aruncate: dacă un copil nu își formează de la început deprinderile de citire, va întâmpina dificultăți la toate materiile, va pierde încrederea în sine și riscul de abandon școlar crește.”, ne spune Sorana Pogăcean, director de dezvoltare programe al Asociației Toți Copiii Citesc.

Prin „Descâlcim literația” suntem alături de învățători, părinți, pentru sprijinul copiilor la școală și pentru viitorul lor, indiferent de mediul în care se află. Scopul este să aducem claritate, soluții și inspirație pentru profesori și părinți, astfel încât copiii să poată păși cu încredere în următoarea etapă a școlii.

Acest podcast este realizat cu sprijinul Pepco.

Link podcast Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7sVRWJxhvkg&t=1984s

Link podcast Spotify: https://open.spotify.com/episode/2iCeHXNe7iCGnH9uANVYG1

Despre Asociația Toți Copiii Citesc

Asociația Toți Copiii Citesc este o organizație dedicată reducerii decalajelor de literație încă din primii ani de școală. Din 2019 am sprijinit peste 8.900 de copii din comunități vulnerabile și peste 1.000 de învățători să construiască bazele citirii și scrisului. Programul Școli cu scLipici a contribuit la dotarea claselor cu resurse de literație, prin kituri de literație, formarea învățătorilor și sprijin în comunitate.