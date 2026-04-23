Educație, voluntariat și comuniune: Sinergia dintre elevi, asociații și Biserică în sprijinul formării copiilor

Un exemplu remarcabil de implicare și colaborare între mediul educațional și cel spiritual prinde contur prin parteneriatul dintre un grup de eleve de la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” și Parohia Ortodoxă Sălișca. Această inițiativă aduce în prim-plan dorința tinerilor de a contribui activ la formarea noii generații prin educație și printr-o slujire a aproapelui fundamentată pe valori creștine.

Elevele implicate, Patricia Cosma, Chiorean Sara și Cezara Trif, ghidate de doamna profesor Câmpean Ioana-Maria, desfășoară activități interactive menite să cultive mintea și sufletul copiilor. Proiectul se axează pe metode moderne de învățare, bazate pe sunet, ritm și mișcare, înțelese aici ca daruri prin care copiii pot aduce bucurie în comunitate, dezvoltându-și frumos creșterea.

Atelierele organizate oferă un spațiu binecuvântat, în care copiii pot explora și se pot exprima liber sub ocrotirea Bisericii și al Școlii. Prin jocuri muzicale, exerciții de coordonare și activități de grup, aceștia își dezvoltă abilitățile artistice, dar și virtuți esențiale precum smerenia în colaborare, empatia creștină și încrederea în sine, văzută ca un dar al lui Dumnezeu. Succesul acestor momente a fost susținut prin implicarea asociațiilor EduConnect și Liga Tinerilor Creștini Ortodocși din Dej, voluntarii acestora aducând o mărturie vie a credinței lucrate prin iubire.

O colaborare deosebit de importantă în cadrul proiectului a fost cea cu membrii WeAreClassics, care au coordonat o activitate muzicală menită să descopere frumosul ca atribut divin. Prin activități nonformale, copiii și-au dezvoltat inteligența muzicală, învățând să analizeze ritmurile și să ia decizii, totul într-un spirit de comuniune. Această analiză a pieselor muzicale a devenit un exercițiu de gândire critică.

Proiectul a promovat intens voluntariatul ca formă de jertfă și învățarea între egali, copiii compunând și interpretând împreună, învățând să își împartă rolurile și să se sprijine reciproc, asemeni unei familii. Explorarea diverselor stiluri muzicale a fost un prilej de a cultiva respectul pentru diversitate și fair-play, învățându-i pe copii să asculte cu răbdare și să valorizeze darul celuilalt. În final, jocurile muzicale au creat o atmosferă de bucurie duhovnicească, o stare de bine care i-a unit pe participanți într-o interacțiune plină implicare activă.

Prin preotul paroh Todoran Vlad Cristian, Parohia Ortodoxă Sălișca susține cu entuziasm acest demers, considerând că educația nonformală, împletită cu rugăciunea și valorile spirituale, contribuie semnificativ la formarea unor caractere echilibrate și responsabile, capabile să aducă roade în comunitate. În același timp, elevele voluntare dobândesc o experiență practică valoroasă, pregătindu-se pentru viitoarea lor carieră didactică ca pe o adevărată misiune de formare a sufletelor tinere.

Acest parteneriat demonstrează că, prin implicare și colaborare binecuvântată, se pot crea oportunități reale de creștere spirituală și intelectuală pentru copii, dar și pentru tinerii care aleg să investească timp și energie în comunitate. Inițiativa reprezintă un model de bună practică care merită promovat, oferind inspirație și altor instituții interesate de o educație care privește dincolo de simpla informație, către formarea caracterului pentru veșnicie.