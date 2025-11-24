Elevii Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” se pregătesc pentru sărbătoarea Sfintei Ecaterina, ocrotitoarea Capelei ciclului gimnazial

Marți, 25 noiembrie, elevii și profesorii Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca vor participa la sărbătoarea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, ocrotitoarea Capelei ciclului gimnazial.

Cu acest prilej, de la ora 09:00, în Catedrala Mitropolitană va fi oficiată Sfânta Liturghie de către Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Preasfinția Sa are o legătură cu totul aparte cu această instituție: între anii 2013 și 2025, înainte de a fi ales episcop, a slujit ca duhovnic și profesor al Colegiului Ortodox, fiind apropiat atât de elevi, cât și de cadrele didactice.

La slujbă vor participa toți elevii colegiului, însoțiți de cadrele didactice, iar răspunsurile liturgice vor fi oferite de corurile școlii.

Viața liturgică reprezintă un element fundamental al formării elevilor acestei instituții de învățământ. În colegiu funcționează o rânduială liturgică săptămânală, prin care fiecare clasă participă o dată pe săptămână la Sfânta Liturghie, iar în zilele de sărbătoare toți elevii sunt prezenți împreună la slujbă. Răspunsurile liturgice sunt oferite de elevi, împreună cu profesorii lor, continuând tradiția corală și duhovnicească a colegiului.

În funcție de ciclul de învățământ, elevii participă la slujbe în capelele proprii sau în bisericile apropiate: ciclul primar își desfășoară activitatea pe strada Avram Iancu, și copii iau parte la Sfânta Liturghie săptămânală în Biserica „Sfânta Treime” de pe strada Bisericii Ortodoxe, ciclul gimnazial în clădirea de pe strada Meseriilor nr. 20 – unde se află și Capela „Sfânta Ecaterina” –, iar ciclul liceal în sediul central din Piața Avram Iancu nr. 18, unde funcționează capela „Sfinții Trei Ierarhi”.

Sfânta Ecaterina – model de unitate între credință și cunoaștere

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina este cinstită în întreaga lume creștină ca ocrotitoare a teologilor, profesorilor, medicilor, juriștilor și a tuturor celor care unesc studiul cu credința. Ea însăși, născută într-o familie de rang înalt în Alexandria secolului IV, a dobândit, de foarte tânără, vaste cunoștințe în filosofie, retorică și științe, devenind una dintre cele mai respectate minți ale vremii.

Prin cuvântul său și prin mărturia răbdării până la moarte, Sfânta Ecaterina a convertit la creștinism numeroase persoane din anturajul imperial, printre care pe soția împăratului Maximin Daia, pe generalul Porfirie, precum și pe 200 de ostași, care au pătimit alături de ea pentru Hristos.