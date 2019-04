Elevii Școlii „George Barițiu” din Jucu s-au spovedit și împărtășit

Părinții Cercului Preoțesc Jucu (Pr. Alexandru Baltă, Pr. Gheorghe Anițaș, Pr. Adrian Paulian Mitrea, Pr. Marius Vasile Abrudan și Pr. Cristian Marius Focșanu, ajutați de Pr. Ioan Gătej) au trecut pragul Școlii „George Barițiu” din comună la începutul acestei săptămâni, pentru a-i spovedi și împărtăși pe elevii instituției ce poartă numele întemeietorului presei românești din Transilvania. Astfel, luni, 8 aprilie, au fost spovediți și împărtășiți elevii claselor 1-4, pentru ca marți să fie rândul elevilor din clasele 5-8. Concret, s-au împărtășit 95 de elevi. În Comuna Jucu există tradiția ca în fiecare an, elevii școlii, care își manifestă dorința, se spovedesc și se împărtășesc în perioada Postului Mare. Pentru că dintre toate cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii Ortodoxe, instituite de Mântuitorul Iisus Hristos, spovedania are cea mai mare frecvență în viața credincioșilor, părinții Cercului Preoțesc Jucu le-au oferit elevilor informații prețioase și sfaturi practice despre importanța spovedaniei. Elevilor li s-a adus la cunoștință faptul că spovedania nu este legată de date sau termene fixe din cursului anului și că omul se poate mărturisi ori de câte ori consimte. Dar că pregătirea pentru spovedanie impune o analiză obiectivă a faptelor și implică părerea de rău pentru săvârșirea păcatelor și în egală măsură luarea unui angajament ferm pentru a nu le repeta. Părinții Cercului Preoțesc Jucu au constatat cu bucurie că mulți dintre elevi se spovedesc și se împărtășesc constant. În acest an a fost reînoită colaborarea dintre Bisericile Ortodoxe ale Comunei Jucu și Școala „George Barițiu”, prin care preoții au susținut, prin rotație, ore de religie, asistați de profesorul abilitat, în acest caz domnul Cosmin Aldea, fără a impieta activitatea acestuia din urmă.

Pr. Cristian Marius FOCȘANU