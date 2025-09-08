Elevii și profesorii Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” au început anul școlar 2025-2026 cu rugăciune

Luni, 8 septembrie 2025, elevii și profesorii Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” au marcat începerea noului an școlar 2025-2026 prin rugăciune.

De la ora 9:30, în curtea instituției de învățământ, situată în Piața Avram Iancu, numărul 18, un sobor de preoți și diaconi profesori, în frunte cu directorul școlii, pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, au oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

La slujbă au participat și s-au împărtășit foarte mulți elevi, profesori și părinți.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, oferindu-o exemplu pe Maica Domnului, părintele profesor Liviu Vidican-Manci, a vorbit despre condițiile esențiale ale obținerii bucuriei: efortul și credința. Totodată, Sfinția Sa le-a urat tuturor elevilor un nou an școlar cu rezultate remarcabile și și-a exprimat satisfacția că o școală a rugăciunii, așa cum este Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, continuă să ocupe o poziție de vârf în preferințele clujenilor în domeniul educațional.

Autor: Dragoș Stroian

Foto credit: Denis-Doru Sălăjan și Dragoș Stroian