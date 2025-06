Eortodromionul, biblia psaltului și pâinea înțelepciunii | Constantin Grigore în dialog cu traducătorul Ilie Stănuș

Preambul. Traducerea Eortodromionului în limba română marchează ,,rodul unei munci asidue – de cinci ani – la care s-a înhămat traducătorul și editorul lor, dl Ilie Stănuș: domnia-sa merită felicitările celor nu tocmai numeroși, însă capabili să prețuiască sacrificiul inerent unei asemenea performanțe filologico-istorice”. Aceste cuvinte aparțin dlui Teodor Baconschi. Ele au fost așternute în scris într-un articol din prestigioasa revistă Dilema, cu scopul de a arăta impactul catalizator al acestei mult așteptate traduceri asupra teologiei de școală.

–Domnule Stănuș, vă mulțumesc pentru generozitatea și gentilețea cu care m-ați întâmpinat când v-am propus acest interviu.

Traducerea Eortodromionului Sfântului Nicodim Aghioritul, tipărirea în ediție bilingvă a Cuvintelor ascetice ale Sfântului Isaac Sirul de către ieromonahul Agapie Corbu și seria volumelor cu titlul generic Canonul Ortodoxiei, alcătuite de neobositul diacon Ioan I. Ică jr, au produs un reviriment unic în teologia românească, luând naștere o veritabilă școală de traductologie, filologie și exegeză duhovnicească. Acest șantier a fost deschis cu decenii în urmă de către Sfântul Preot Dumitru Stăniloae și continuat până astăzi de teologi consacrați, deschizând o nouă cale către înțelegerea adâncă a creștinismului ortodox din toate veacurile. Eortodromionul Sfântului Nicodim Aghioritul, pe care l-ați tradus și îmbogățit cu o introducere exhaustivă, este o capodoperă imnografică necesară oricărui teolog și cântăreț bisericesc, având ca scop receptarea profundă a canoanelor Utreniei sărbătorilor împărătești și ale Maicii Domnului.

Domnule Stănuș, cum a luat ființă acest proiect de traducere a tâlcuirii la canoanele melodice din cadrul Utreniei? Au existat dificultăți traductologice?

-Întâi de toate, țin, la rândul meu, să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o.

Cât despre inițiativa traducerii comentariului Sfântului Nicodim, într-o primă fază, aș putea spune că a fost o simplă întâmplare. Într-o seară de decembrie din 2018, mă aflam într-o librărie din Atena, unde mi-a căzut la un moment dat privirea pe o carte simplă, de aproximativ 300 de pagini, cu numele Sfântului Nicodim Aghioritul. Cuprindea tâlcuirea la canoanele din Săptămâna Mare. Mi-o cumpărasem cu gândul că poate cândva o voi traduce. Răsfoind-o mai târziu, citind-o și descoperind că este vorba de o tâlcuire mai amplă, enciclopedică, numită Eortodromion, atras fiind și de savoarea exprimării Sfântului Nicodim, pe 4 iulie 2019 am început traducerea acestei cărți. La experiența mea de traducător de la acea vreme (tradusesem mai multe cărți, unele mai pretențioase), mi-am zis că într-un an de zile traducerea va fi gata, dar totul a durat cinci ani.

Iată deci și dificultatea traductologică! Sfântul Nicodim, fiind un erudit și cu stil literar, deși a scris în limba comună a secolului al XVIII-lea, numită la acea vreme „limba simplă“, a scris totuși într-o limbă îngrijită, bogată și condimentată. Uneori nu se ferea să recurgă la construcții sintactice specifice limbii clasice; alteori presăra expresii recurente la scriitorii bizantini; nu evita cuvintele ieșite deja din uz. Nenumăratele citate din literatura profană și patristică le-a reprodus în forma lor originală, cititorul întâlnind astfel multe straturi de limbă greacă: de la Homer și până în zilele Sfântului. Prin toate acestea, Nicodim nu a făcut altceva decât să ridice nivelul cultural al contemporanilor săi din acele timpuri neprielnice. Așadar, toate aceste lucruri au încetinit procesul de traducere. De altfel, Eortodromionul este tradus și în neogreacă.

A fost necesar ca, în retraducerea troparelor, să am în vedere legătura lor cu sursele de inspirație, preponderent biblice. Imnografii mereu s-au inspirat în alcătuirile lor din Scriptură, apoi de la Sfinții Părinți și, uneori, și din scriitori antici păgâni. Fie preluau doar ideile, fie și cuvinte sau chiar propoziții. Prin urmare, în traducere, am redat această dependență a troparelor de sursele lor de inspirație, astfel încât raportul dintre imn și sursa lui să fie în română la paritate cu cel din original.

Apoi, într-o traducere, este foarte important să fie redat și stilul autorului, numit în jargon „dominantă stilistică“, astfel încât, când citești un autor în original, chipul lui să-l regăsești și în eventualele traduceri. Nu știu în ce măsură am reușit asta – nu mie mi se cade să mă pronunț în acest aspect, ci criticilor –, însă a fost destul de dificil. Pe parcursul traducerii, am încercat să stabilesc și dominanta stilistică a autorului, trecând prin mai multe variante, pe care le-am unificat la urmă într-una singură, cea ultimă și cea mai potrivită, socotită de mine ca fiind cea adecvată autorului. Acest lucru l-am făcut în timp ce am confruntat traducerea cu originalul, ceea ce a durat un an.

Un alt aspect, care, aparent, nu are legătură cu procesul de traducere, ci cu cel de editare, este cel al identificării surselor autorului. Cum spuneam, Sfântul Nicodim a citat și s-a referit frecvent la nu mai puțin de 150 de autori din toate timpurile. Pe vremea sa nu exista o exigență științifică, aceea de a indica sursele, deși el ține cont de ea într-o oarecare măsură. Astfel, pentru o ediție științifică, a fost necesară identificarea tuturor acestor citate și referințe, peste 2000 la număr, în ediții moderne, lucru care, de asemenea, a necesitat mult timp și perseverență.

–Nu putem trece cu vederea amprenta lăsată de Sfântul Nicodim într-o epocă în care renașterea culturală prindea tot mai multe rădăcini în spațiul elenofon, prin fuziunea între Antichitate, bizantinism și Iluminism. Ne puteți purta, rezumativ, prin contextul cultural premergător operei nicodimiene?

-Sigur! După căderea Constantinopolului sub otomani, peste spațiul grecesc se așternuse, deja de trei veacuri, un strat gros de întuneric cultural. Dacă în perioada bizantină se scriau exegeze subtile pe marginea textelor moștenite din Antichitate, acum grecii ajunseseră să învețe alfabetul având ca suport cărțile de cult. Abia în secolul al XVIII-lea s-a făcut simțită o renaștere culturală, sub influența Iluminismului european și datorită efortului asumat al unor erudiți neobosiți ai vremii, precum Evghenie Vúlgaris, Nichifor Theotokis și Atanasie din Paros. Aceștia au înființat școli, au editat scrieri vechi, au tradus din limbi europene (mai puțin ultimul) sau din greacă veche. În acest context s-a desfășurat Sfântul Nicodim pe plan editorial și scriitoricesc, încât a putut oferi lumii ortodoxe o vastă operă enciclopedică.

–Domnule Stănuș, de ce Eortodromionul mai este numit și ,,biblia psaltului“?

-Această expresie îi aparține tânărului psalt și clasicist Andrei Popa, expresie care s-a răspândit foarte repede printre psalții din România, dovadă că a fost inspirată. Ea s-a născut în urma lungilor discuții purtate cu Andrei despre conținutul cărții, în perioada în care o editam, când el, fiind un psalt cu experiența stranei, a rostit la un moment dat în mod spontan: „Cartea asta va fi biblia psaltului!“ Și, într-adevăr, este. Deși ea se adresează, în general, celor care participă la slujbele praznicelor, și nu doar lor, cei mai îndatorați să o citească sunt psalții. Și vă spun și de ce. Pe marginea canoanelor Utreniei, Sfântul Nicodim face o introducere în mistagogia fiecărui praznic. Întrucât canonul este chintesența conținutului imnografic al unui praznic, înțelesurile din troparele canonului se răsfrâng și în celelalte imne de la Utrenie și Vecernie. Deci, dacă psaltul citește aceste introduceri exegetice ale Sfântului Nicodim la praznicul pe care urmează să-l cânte, mintea lui va fi preocupată în timpul cântării de toate aceste înțelesuri, pe care, prin interpretarea sa muzicală, le transmite mai departe în biserică. Vedem cum una e când cineva citește în biserică cu gândul în altă parte, și alta când mintea lui e atentă la cele citite. Tot așa e și în cântare. Mai ales că, de multe ori, există ispita ca psaltul să-și proiecteze sinele în interpretarea sa muzicală. Iar lucrul acesta oamenii îl simt numaidecât. Pe când, dacă mintea lui e pătrunsă de înțelegerea deplină a textelor imnografice pe care le cântă, înțelegere mijlocită de tâlcuirea nicodimiană, folosul va fi al tuturor.

–La o primă examinare a textului, putem observa că Eortodromionul este o lucrare ancorată adânc în Sfânta Scriptură. Aș adăuga că este dependentă de cuvântul Scripturii. Prin corelare, compoziția tematicilor cuprinse în Cuvinte ascetice, ca și la Eortodromion, sunt racordate întotdeauna la textul sacru. Domnule Stănuș, cum vedeți astăzi această rupere a omului de cuvântul lui Dumnezeu, de Sfânta Scriptură, pe care Sfântul Nicodim o stăpânea atât de bine, încât, potrivit biografului său Onufrie, ,,rostea pe de rost chiar și capitole întregi din Scriptură“?

-În general, lectura cărților a fost înlocuită în secolul nostru de ecrane. Chiar și în secolul trecut – mă refer în a doua lui parte –, lumea nu prea avea ce vedea la televizor și, vrând-nevrând, citea. Se poate observa asta din tirajele în care apăreau cărțile atunci și din cele în care apar acum. Dacă această renunțare la lectură neliniștește, cu atât mai mult îngrijorează îndepărtarea de Scripturi. Sfinții Părinți erau dependenți de citirea lor, fiindcă gustaseră dulceața Scripturilor prin lectura lor repetată. De aceea scrierile lor se raportează mereu la Scripturi, iar în cazul nostru, troparele tâlcuite în Eortodromion sunt înțesate de cuvintele biblice, la fel ca tâlcuirea lor făcută de Sfântul Nicodim, care mereu ne îndeamnă la citirea ei, îndeosebi în cartea sa Paza celor cinci simțuri. Prin urmare, o invitație la citirea Scripturilor ne este făcută chiar de troparele cântate la biserică și tâlcuite de el. Citim Eortodromionul pentru a înțelege cântările slujbelor, iar atunci citim și Biblia pentru a înțelege fundamentul acestor cântări.

-În conținutul tâlcuirilor, Sfântul Nicodim face aluzie în repetate rânduri la împărtășirea frecventă cu Trupul și Sângele Domnului. El a militat pentru desființarea regulii împărtășirii la soroace, spunând apăsat în tâlcuirea unui tropar la Canonul Înălțării Sfintei Cruci că, ,,dacă sângele Stăpânului nostru Iisus Hristos este curățitor de păcat, de ce tu, frate, nu te îngrijești să te împărtășești des ca să primești dezlegarea păcatele ce pot fi iertate? Nu știi că cu cât te împărtășești des cu însuși Sfântul Sânge, cu atât mai des te împărtășești cu însăși Viața?“. Oare cât timp va mai trece până când vom lua aminte la îndemnurile acestor dumnezeiești Părinți? Nu cumva în spatele soroacelor, îndreptățite nejustificat și fără temei, ne ascundem preaplinul sine, la care nu vrem să renunțăm prin tăierea voii, făcând voia dumnezeiască?

–M-am lovit și eu de asemenea bariere impuse de unii clerici. Nici acum nu înțeleg cum de această „tradiție“ locală, consfințită de cutumă, încă mai prevalează asupra tradiției patristice, bine reliefată de Sfântul Nicodim nu doar în Eortodromion și în alte cărți de-ale sale, ci și într-o carte care tratează tocmai această temă: Despre deasa împărtășanie, tradusă și de părintele Ică jr, cuprinsă într-un volum cu această tematică: Împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. Cu toate acestea, pare-se că nu se dorește să se ia aminte. Poate din comoditatea unei conștiințe amorțite.

-Sfântul Nicodim Aghioritul a iradiat datorită înzestrării sale intelectuale impresionante, memoriei uimitoare, dar și viețuirii isihaste. Referitor la memoria sa, în introducerea la Eortodromion ați amintit o întâmplare din cartea lui Alexandru Moraitídis despre Sfântul Munte. Pe când Nicodim locuia la o Chilie din capitala Muntelui, neavând la îndemână Triodul, a rostit din memorie cele 15 paremii din Sâmbăta Mare. A fost un călugăr dedicat tăcerii și privegherii, osteneli acetice care au stat la baza scrierii operei sale. Mereu m-am minunat de duhul acestuia și de modul în care a îmbinat activitatea cărturărească cu lucrarea rugăciunii lui Iisus. Domnule Stănuș, există astăzi ispita unei teologii de birou dez-întrupate, fără a-și găsi finalitate în rugăciune. Știm de la filocalici că împletirea muncii de birou cu plecarea genunchilor naște o teologie teocentrică, maximalist-eshatologică, axată pe conținuturi izvorâte din contemplare. Cum poate fi ocolită ispita teologhisirii de dragul desfătării intelectuale? Și ce război poate aduce neglijarea rugăciunii în inima teologului cărturar, moleșit în fața virtuții făptuitoare?

–Trebuie să mărturisesc că am rămas impresionat de trezvia Sfântului Nicodim cu care el a îngemănat făptuirea duhovnicească și prolifica sa muncă intelectuală, având acea capacitate ieșită din comun. Ce vreau să spun? Chiar dacă noi nici pe departe nu dispunem de o asemenea înzestrare, tot ne lăsăm furați de o îndulcire a intelectului care ne abate de la trezvia duhovnicească în favoarea unei îndeletniciri cărturărești, fie ea oricât de duhovnicească, iar aceasta singură nu ajută cu nimic în legătura noastră cu Dumnezeu. Cred că această ispită poate fi evitată printr-o conștiință a trezviei, prin atenție. Nu vreau să ascund că nici eu n-am fost scutit de acest război pe când lucram la Eortodromion: eram atât de pasionat și de absorbit de această muncă, neglijând „partea Mariei“, încât de multe ori, continuând așa, simțeam că o să-mi pierd sufletul cu Eortodromionul în brațe.

-Cuviosul Părinte Emilianos Simonopetritul recomanda ca lectură obligatorie monahilor începători Eortodromionul. Părintele Agapie Corbu sublinia că fără înțelegerea textelor cântate la strană, ele nu vor avea efect asupra credincioșilor. În acest context, vă întreb: ce putem face ca această lucrare să prindă viață în comunitățile parohiale? Se poate concepe un program de catehizare bazat pe exegeza temelor recurente în Eortodromion?

-Sigur că da! Chiar cel ce avea să devină mai târziu academicianul Virgil Cândea sublinia, în 1958, necesitatea traducerii Eortodromionului în limba română, considerându-l un „material omiletic“ pentru preoți, cum de altfel și-a și intitulat articolul. Vedeți? Dacă spuneam mai devreme că psalții, prin interpretarea lor muzicală, îi pot introduce pe ascultători în mistagogia praznicului dacă își adâncesc mintea în înțelesurile cântate la strană, uite că și preoții pot face asta prin cuvânt, mult mai direct și eficient, ținând cateheze pe marginea acestor tâlcuiri, lucru care a și început să se practice în mai multe parohii, la scurt timp după apariția cărții, mai precis în Postul Adormirii Maicii Domnului de anul trecut.

-Părintelui Elia Citterio îi datorăm o recunoștință deosebită pentru faptul că ne-a înzestrat cu o monumentală monografie dedicată Sfântului Nicodim Aghioritul. Teolog italian carismatic, plin de viață și zâmbet, părintele Elia Citterio a învățat limba română, cunoscând întruparea isihasmului de secol XVIII în persoana starețului Petroniu Tănase, cel care l-a inițiat în tainele viețuirii isihaste. Părintele Citterio a vorbit în termeni elogioși despre Eortodromionul lui Nicodim, socotind aceste două volume ,,expresia sintezei sale teologice mature“. Domnule Stănuș, se poate vorbi despre o receptare a operei nicodimiene în mediul catolic occidental?

–Se poate vorbi de receptarea Filocaliei, editată de Sfântul Nicodim, tradusă acum și în limbi occidentale, adică receptarea lui Nicodim ca editor filocalic. Dar și ca editor imnografic prin publicarea Theotokarionului în franceză de către părintele Placide Deseille. Din opera lui de scriitor au fost traduse în engleză Paza celor cinci simțuri, Pidalionul, Exomologhitarionul și Războiul nevăzut. Chiar deunăzi vorbeam cu părintele Elia pe această temă. Spunea că din opera nicodimiană încă nu s-a tradus nimic în italiană, în franceză sau în spaniolă. De altfel, făcea observația că în italiană nu și-ar avea rostul traducerea Războiului nevăzut, a Pazei celor cinci simțuri și a Deprinderilor duhovnicești, care sunt tributare originalelor italiene, traduse în neogreacă, traduceri adaptate apoi de Nicodim pentru cititorul ortodox. Spunea însă că ar fi de interes editarea în italiană a Eortodromionului și a Theotokarionului pentru cunoașterea imnografiei bizantine în spațiul catolic. Cu toate acestea, pe lângă strălucita monografie, tradusă și în română, a părintelui Elia, personalitatea Sfântului Nicodim a fost făcută cunoscută în Occident și de către Lanfranco Rossi prin lucrarea sa I filosofi greci padri dell’esicasmo. La sintesi di Nikodemo Aghiorita (anul 2000), precum și de simpozionul de la Bose, din 2000, prin volumul Nicodemo l’Aghiorita e la Filocalia. În Germania, prin anii ’80, clasicistul Robert Adolf Klostermann semna trei articole în revista Orientalia Christiana Periodica (1979, 1980, 1983) despre Nicodim Aghioritul, unul fiind dedicat doar Eortodromionului.

-În tâlcuirile nicodimiene la canoanele melodice, descoperim un dogmatist prin excelență, care își etalează elaborarea gândirii sale pe linia Sfinților Părinți, rămânând mereu la nivelul lor. Citează necontenit din Sfinții Maxim Mărturisitorul, Grigorie Teologul, Ioan Hrisostom și alții, fără a compila texte patristice. Domnule Stănuș, de ce în cazul altor scrieri, un monah de talia lui Lev Gillet l-a acuzat pe Sfântul Nicodim de ,,piraterie filologică duhovnicească“? Există în opera lui Nicodim vreo suspiciune legată de furtul proprietății duhovnicești a altor autori?

–Poate părintele Lev Gillet l-a judecat pe Sfântul Nicodim după exigențele academice din ultimele decenii, pe când în acele vremuri de întuneric cultural prioritățile erau altele. Pe de altă parte, monahul aghiorit nu-și însușește acele texte traduse din scrieri occidentale, așa cum putem vedea pe paginile de titlu. Pe prima ediție, din 1796, a Războiului nevăzut scrie așa: Carte foarte folositoare de suflet, care se cheamă Războiul nevăzut, alcătuită odinioară de un bărbat înțelept, înfrumusețată acum și îndreptată cu multă grijă de preacuviosul între monahi kyr Nicodim , în care au fost adăugate de același și frumoase rugăciuni străpungătoare […]. Iar titlul ediției princeps din 1800 a Deprinderilor duhovnicești este așa: Carte cu adevărat foarte folositoare de suflet numită Deprinderi duhovnicești, împărțită în meditații, cercetări și lecturi, înfrumusețate cu foarte multe adaosuri, omisiuni și modificări, îndreptate și îmbogățite cu felurite note de preacuviosul și preaînvățatul între monahi kyr Nicodim […].

-Fiecare tâlcuire la canoane este încheiată de Sfântul Nicodim cu un epilog consacrat: ,,Fie ca noi, cei ce cântăm sau citim ori ascultăm acest canon al…“ Vedeți dumneavoastră, în cadrul Utreniei, canoanele nu dispun de atenția cuvenită. Doar în mănăstiri sau la catedrale se mai citesc canoanele. Mai sunt și parohii, dar puține. Cum vedeți această ,,tăinuire“ a canonului din cadrul Utreniei? Putem vorbi de consecințe dăunătoare din pricina ciuntirii sfintelor slujbe?

–Cum spuneam, canonul melodic reprezintă chintesența, firul narativ al imnografiei fiecărui praznic, pilonul lui mistagogic. De aceea au fost tâlcuite încă din secolul al IX-lea, aproape exclusiv, tocmai aceste canoane. Dacă nu se poate reveni imediat la citirea sau la cântarea canonului în întregime, lectura de acasă a tâlcuirilor nicodimiene și catehezele ținute pe baza acestor tâlcuiri ar putea stârni un interes pentru restabilirea canonului. Dar asta ține în cea mai mare parte de paroh. Cred că „tăinuirea“ lui s-a datorat tocmai lipsei unei tâlcuiri care să-l pună în lumină. Bizantinii, în loc să-l „tăinuiască“, au scris diferite comentarii asupra lui. Noi însă am renunțat la el, poate din cauza caracterului său ermetic. De aceea Virgil Cândea a spus că tâlcuirea lui Nicodim este un „tezaur de învățături dogmatice, ascetice, morale, scoase din țesătura unor capodopere ale imnografiei creștine răsăritene“, prin care „a înzestrat literatura creștină cu un capitol într-adevăr providențial“.

-Când am răsfoit prima dată această operă, în ea am văzut concentrată toată tradiția filocalică a Bisericii. Domnule Stănuș, poate fi socotit Eortodromionul un manual de viață liturgică pentru viitorii slujitori ai Bisericii?

–Văd Eortodromionul ca pe un catehism viu, practic, nu teoretic, bazat pe mistagogia ciclului sărbătorilor împărătești; cuprinde o paletă largă de teme, drept care apare ca o miniatură a operei variate a Sfântului Nicodim Aghioritul. În el am întâlnit multe lucruri noi, culese din tezaurul literaturii patristice. De aceea am îndrăznit să numesc Eortodromionulo summa theologica. Nu cred că se va mai putea scrie vreodată un comentariu de așa anvergură la canoanele melodice, din două motive: 1) nu știu cine, cu o memorie ca a monahului aghiorit, ar avea rezistența să citească cel puțin tot – cum îmi place mie să spun despre Sfântul Nicodim –, ca la sfârșitul vieții să scrie o carte din prisosul cunoștințelor; 2)nu știu cine ar mai sta să descifreze astăzi sute – poate mii – de manuscrise bizantine (multe dintre ele încă n-au văzut nici acum lumina tiparului) pentru a scrie o carte. Prin urmare, Eortodromionul este un tezaur de teologie pusă în practică liturgică.

-Aveți și alte titluri în pregătire de Nicodim Aghioritul?

–Mai urmează două cărți care întregesc trilogia tâlcuirilor sale liturgice. Este vorba despre Noua Scară, o tâlcuire la Antifoanele de la Utrenie, și despre Grădina harurilor, o tâlcuire la Cântările lui Moise sau Cele nouă ode biblice, volum în care va fi cuprins, într-o addenda, și corpusul omiliar al Sfântului Nicodim. Apoi, o a treia carte va fi o retraducere, după mai bine de 200 de ani, a Pazei celor cinci simțuri după exemplarul personal al autorului, descoperit în 2018, pe care el făcuse anumite adăugiri și corecturi, care nu se regăsesc în traducerea de la 1819, tipărită în 1826 la Neamț. Toate aceste trei cărți se află deja în curs de editare și sperăm să apară cât mai curând.

–Domnule Stănuș, vă mulțumesc pentru acest dialog introductiv în tainele Eortodromionului. Vă doresc multă putere de muncă în următoarele proiecte și traduceri!

-Eu vă mulțumesc!