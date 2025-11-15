Episcopia Devei și Hunedoarei invită credincioșii la proclamarea locală a canonizării Sf. Arsenie de la Prislop

Episcopia Devei și Hunedoarei invită credincioșii la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, care va avea loc în data de 28 noiembrie la Mănăstirea Prislop.

Cu o zi înainte, în data de 27 noiembrie, începând cu ora 16:00, va fi oficiată Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

În data de 28 noiembrie, de la ora 09:00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie la altarul exterior al Mănăstirii Prislop. După rugăciunea amvonului vor fi prezentate Tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, icoana canonică a Sfântului și troparul.

Accesul pelerinilor care se vor deplasa cu autocare la acest eveniment, va fi permis în parcarea mănăstirii, special amenajată, în limita locurilor disponibile. După epuizarea locurilor de parcare, autoritățile responsabile în organizarea evenimentului nu vor mai permite accesul altor autocare.

Pelerinii care se vor deplasa cu autoturismele personale vor fi îndrumați de către agenții rutieri pentru a-și parca autoturismele pe marginea carosabilului, spre acostament, pe un singur sens, în ordinea sosirii.

Episcopia Devei și Hunedoarei informează că accesul presei se face pe baza unei acreditări prealabile.

Foto credit: Episcopia Devei și Hunedoarei