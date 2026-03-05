Episcopia Maramureșului și Sătmarului a donat un apartament unei familii sinistrate cu trei copii din județul Suceava

Episcopia Maramureșului și Sătmarului a oferit un apartament unei familii cu trei copii din Broșteni, județul Suceava, după ce casa lor a fost distrusă de inundațiile din iulie 2025.

Semnarea actelor de donație a avut loc la Suceava, iar delegația eparhiei a fost întâmpinată de Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu reprezentanții Sectorului Social-Filantropic.

Delegația a fost formată din arhimandritul Ioachim Tomoiagă, consilier al Sectorului social-filantropic al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, însoțit de părintele Andrei, Inspector eparhial.

Preasfinția Sa i-a înmânat arhimandritului Ioachim Tomoiagă Ordinul „Crucea Bucovinei”, distincție acordată în semn de prețuire pentru activitatea social-filantropică desfășurată cu dăruire și responsabilitate, precum și pentru implicarea concretă în sprijinirea familiilor afectate de calamități.

Potrivit Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, deși apele s-au retras, urmele lăsate de inundații nu au fost încă șterse. Numeroase familii din Broșteni și din localitățile învecinate se află în continuare în dificultate, având nevoie de sprijin pentru a-și reconstrui gospodăriile.

În prezent, eparhia are în derulare și finalizarea unei case cu o suprafață de 160 mp, destinată unei familii sinistrate. Lucrările sunt avansate, însă este nevoie de susținere financiară pentru a putea fi duse la bun sfârșit.

Persoanele care doresc să contribuie la ajutorarea sinistraților din localitățile afectate de inundații pot dona folosind datele de aici.

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului