Episcopia Maramureșului și Sătmarului: A început construirea Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Pantelimon”

Asociația „Filantropia Maramureșeană” a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a anunțat luni începerea lucrărilor de construire a Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Pantelimon” din localitatea Satu Nou de Jos, județul Maramureș.

Momentul a fost marcat prin predarea amplasamentului către constructor, lucrările având un termen de execuție de 36 de luni.

Noua unitate are ca obiectiv oferirea de sprijin medical, îngrijire specializată și alinare persoanelor aflate în suferință, într-un cadru creștin.

Centrul va dispune de săli de tratament, cabinete pentru consultații, sală de mese, spații de recreere, bucătărie și un paraclis.

Proiectul este finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027.

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului