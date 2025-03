Episcopul ales al Sălajului: „Am nădejdea că Dumnezeu mă trimite acolo”

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au reunit în ședință de lucru, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, astăzi, 27 martie 2025. În cadrul lucrărilor desfășurate în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a fost ales Episcop al Sălajului.

Lucrările Sfântului Sinod au fost precedate, după rânduiala tradițională, de slujba de Te Deum, săvârșită în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, în prezența membrilor Sfântului Sinod.

În continuare, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a avut loc şedința de lucru în plen a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În deschidere, Preafericirea Sa a urat bun venit ierarhilor prezenți, aducând aminte de următoarea întrunire a membrilor Sfântului Sinod, în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, când va avea loc sfințirea Sfântului și Marelui Mir, act înscris în programul manifestărilor închinate Centenarului Patriarhiei Române, precizând totodată și aspecte privind rânduiala de sfințire și de folosire a Sfântului și Marelui Mir.

Apoi, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal, a rostit apelul nominal, iar după constatarea cvorumului statutar, Patriarhul României a declarat deschisă ședința de lucru, prezentând o serie de propuneri privind reorganizarea comisiilor sinodale, propuneri care au fost aprobate în unanimitate.

Lucrările în plen au fost în continuare suspendate, membrii Sfântului Sinod întrunindu-se în comisiile sinodale stabilite pentru întocmirea referatelor privind temeiurile și punctele de pe ordinea de zi repartizate fiecărei comisii. Astfel, Comisia pastorală, monahală și socială s-a reunit în Salonul „Sfântul Ioan Casian”; Comisia teologică, liturgică și didactică în Salonul „Sfântul Niceta de Remesiana”; Comisia canonică, juridică și pentru disciplină în Salonul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, iar Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase în Salonul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

Alegerea noului Episcop al Sălajului

După reluarea lucrărilor în plen, a avut loc scrutinul pentru alegerea noului Episcop al Sălajului, în urma retragerii din această slujire a Preasfințitului Părinte Petroniu Florea. Au fost propuși doi candidați pentru scaunul episcopal vacant, anume Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și părintele arhimandrit Samuel Cristea, profesor și duhovnic la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca. În urma sufragiului prezidat de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Prea­sfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul a fost ales Episcop al Sălajului, cu 38 de voturi „pentru” din totalul celor exprimate.

Acesta a adresat în continuare un cuvânt de mulțumire Patriarhului României și celorlalți membri ai Sfântului Sinod pentru încrederea acordată prin vot, rugându-i pe ierarhii sinodali să se roage pentru el la începutul acestei noi slujiri.

„Mă aflu pentru a doua oară în această ipostază, de a sta înaintea lui Dumnezeu și de a-I spune: «Iată-mă, Doamne, fă cu mine semn spre bine». S-a întâmplat pentru prima dată acum 5 ani, când Dumnezeu a rânduit să fiu ales, prin Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în slujirea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei cinci ani de slujire într-o frumoasă eparhie cu oameni deosebiți, cu clerici cuminți și așezați, cu mănăstiri frumoase și cu foarte multe momente de binecuvântare care stau la temelia experienței mele din acest răstimp de slujire arhierească. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru acest al doilea moment foarte important din slujirea mea pastorală, când a hotărât să merg pe alt drum, în Episcopia Sălajului, un loc cu oameni deosebiți, care își iubesc păstorii. (…) Am această nădejde că Dumnezeu mă trimite acolo. Și dacă lucrurile se întâmplă așa, am în continuare încredințarea că preoții și poporul lui Dumnezeu din această eparhie mă vor primi cu brațele deschise și cu toată disponibilitatea de a lucra frumos în slujirea Bisericii. În acest moment, Vă mulțumesc, Preafericirea Voastră, pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și acum cinci ani, și astăzi, dar mai ales pentru dragostea părintească arătată de-a lungul slujirii mele arhierești, solemnă, consistentă și constantă, de care m-am bucurat. Îi sunt recunoscător mult Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei pentru toată bunăvoința pe care mi-a arătat-o, pentru toată dragostea de mulți ani, dar mai ales în ultimii 13 ani, cât am slujit în Eparhia Clujului. Mulțumesc Înaltpreasfințiilor și Preasfințiilor Voastre pentru încrederea acordată și pentru bunăvoința, pentru inima deschisă pe care am simțit-o în acest moment și vă cer tuturor, deopotrivă, să mă pomeniți pentru că e un nou drum și am nădejde că Dumnezeu, pentru rugăciunile Înaltpreasfințiilor și Preasfințiilor Voastre, mă va îndruma să fac lucrurile așa cum se poate mai bine”, a spus Preasfinția Sa.