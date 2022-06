Episcopul Maramureșului și Sătmarului își cinstește ocrotitorul spiritual

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, își cinstește ocrotitorul duhovnicesc, pe Sfântul Iustin Martirul și Filosoful.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului i-a adresat cu cuvânt de felicitare:

Simbolurile trimit la Harul dumnezeiesc, a cărui prezență trebuie să o trăim fiecare dintre noi separat, dar și toți împreună, sub acoperișul bisericii, într-o întâlnire personală cu Mântuitorul Iisus Hristos. Simbolul sau însemnul specific ierarhului este vulturul, deoarece vulturul este acela care are o perspectivă largă asupra lumii, privește realitatea din înălțimi și, în același timp, se află într-o stare de veghe continuă. Cu toate că o mare parte a timpului său o petrece în înălțime, el se coboară, mereu, și în lume. Are dimensiunea verticalității cerești, dar și perspectiva orizontalității vieții pământești, fără a confunda cele două dimensiuni, ci în sensul sublimării și ridicării celei pământești tot mai sus, până la cer.