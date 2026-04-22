Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

Emisiuni | Epistolele Sf. Pavel

Epistolele Sf. Pavel către Romani | Romani 2, 9-16 (Toți oamenii sunt păcătoși)

Romani 2, 9-16 (Toți oamenii sunt păcătoși)

Apostolul Pavel ne învață că avem nevoie cu toții de mila divină căci suntem păcătoși, fără excepție. Omenirea este vinovată fără scuză pentru că Dumnezeu S-a revelat pe Sine Însuși și trăsăturile Sale în lumea naturală, iar oamenii au respins descoperirea de Sus.

Nimeni nu va fi găsit drept din pricina faptelor sale, afirmă limpede autorul în capitolul următor. Dar în pericopa de față pare să se contrazică: “Cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți” (2, 13), însă tot el afirmă că nimeni nu a dovedit o ascultare până la capăt față de Tora (2, 15-21). De aceea, cu toții suntem vrednici de osândă.

Cu alte cuvinte, ascultarea de Legea lui Dumnezeu duce teoretic la îndreptare. Dar din moment ce ascultarea trebuie să fie desăvârșită, nimeni (nici evreu, nici grec) nu va fi justificat vreodată doar în baza faptelor lui.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Epistolele Sf. Pavel către Romani | Romani 2, 9-16 (Toți oamenii sunt păcătoși)
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/cvarga/" target="_self">Pr. Cătălin Varga</a>

Pr. Cătălin Varga

Cătălin Varga, Preot Paroh în municipiul Turda, Parohia Ortodoxă Oprișani I, județul Cluj: (Doctor în Teologie, disciplina Studiul Vechiului Testament, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca); (Doctorand în Litere, disciplina Filologie românească, Universitatea A.I. Cuza din Iași). Cărți științifice publicate: 1. Few New Testament Studies: An Orthodox Apology, Saarbrücken, 2016, 176 p. ; 2. Răscumpărare și Îndreptare. Scurte explicații exegetice la Apostolul Duminicilor de peste an, Sibiu, 2018, 403 p. ; 3. Omilii în timp de Război: Biserica Ortodoxă Română în timpul Primei Conflagrații Mondiale, Cluj-Napoca, 2018, 368 p.; 4. Structuri retorice și omiletice reflectate în unele scrieri ale Noului Testament; Cluj-Napoca, 2019, 424 p. ; 5. Drepturile omului în Vechiul Testament, Cluj-Napoca, 2021, 478 p. ; 6. Exegetical and Theological Biblical Studies, Chișinău, 2021, 214 p. ; 7. Studii de Traductologie și Teologie Biblică, Cluj-Napoca, 2021, 394 p. Volume de versuri publicate: 1. Epitalam. 2. Renașteri baptismale. 3. Psalmii celor 7 trepte. Autor a peste 75 de studii științifice. Membru al următoarelor Asociații și Centre Universitare: 1. Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies (SUA); 2. Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA (Gherla); 3. Uniunea Bibliștilor din România (Sibiu); 4. Asociația de Filologie și Hermeneutică Biblică din România (Iași).

