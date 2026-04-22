Epistolele Sf. Pavel către Romani | Romani 2, 9-16 (Toți oamenii sunt păcătoși)

Romani 2, 9-16 (Toți oamenii sunt păcătoși)

Apostolul Pavel ne învață că avem nevoie cu toții de mila divină căci suntem păcătoși, fără excepție. Omenirea este vinovată fără scuză pentru că Dumnezeu S-a revelat pe Sine Însuși și trăsăturile Sale în lumea naturală, iar oamenii au respins descoperirea de Sus.

Nimeni nu va fi găsit drept din pricina faptelor sale, afirmă limpede autorul în capitolul următor. Dar în pericopa de față pare să se contrazică: “Cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți” (2, 13), însă tot el afirmă că nimeni nu a dovedit o ascultare până la capăt față de Tora (2, 15-21). De aceea, cu toții suntem vrednici de osândă.

Cu alte cuvinte, ascultarea de Legea lui Dumnezeu duce teoretic la îndreptare. Dar din moment ce ascultarea trebuie să fie desăvârșită, nimeni (nici evreu, nici grec) nu va fi justificat vreodată doar în baza faptelor lui.