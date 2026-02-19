Eroi de poveste, pe scena Teatruluide Păpuși „Puck”, la final de săptămână

Micii spectatori sunt așteptați în acest weekend la întâlnirea cu personaje legendare ale literaturii pentru copii. Le vor putea regăsi în spectacolele de sâmbătă, 21 februarie, de la ora 11 – „Jancsi és Juliska”/„Hänsel și Gretel”, în regia Ibolyei Varga – și duminică, 22 februarie, de la orele 11 și 12.30 – „Scufița Roșie”, în regia lui Bogdan Ulmu.

Sâmbătă, 21februarie, de la ora 11, va fi prezentat pe scena instituției spectacolul „Jancsi és Juliska”/„Hänsel și Gretel”, după Frații Grimm.

Acțiunea începe în momentul în care Hänsel și Gretelaflă că tatăl lor trebuie să vândă capra cea mică a familiei pentru a-și putea plăti datoriile. Copiii necăjiți sunt vizitați de Csipet, spiridușul pădurii care vrea să-i ajute să salveze situația, ghidându-i spre o comoară, moment în care începe o aventură plină de suspans.

Distribuția este formată din Balogh Dorottya/Urmánczi Jenő, Domokos Szabolcs, Giriti Réka/Péter Izolda,Pünkösti Laura/Péter Izolda, Kötő Áron și Mostis Balázs.

Scenariul – Szilágyi Dezső, scenografia – Sandu Marian, păpușile – Virgil Svințiu, muzica: Kötő Áron. Regia este semnată de Varga Ibolya.

Spectacolul este prezentat în limba maghiară, iar vârsta minimă recomandată este de patru ani.

Bilete online: https://www.entertix.ro/bilete/34655/jancsi-es-juliska-hansel-si-gretel-21-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

Spectacol după o poveste clasică

De asemenea, duminică, 22 februarie, de la orele 11 și 12.30 (precum și marți, 24 februarie, de la ora 17) cei mici sunt așteptați la „Scufiţa Roşie”, o reluare a spectacolului inedit în care regretatul regizor Bogdan Ulmu propune dublarea păpuşilor din spatele paravanului cu actori costumaţi. Această abordare regizorală are darul de a crea o puternică legătură între prestaţia actoricească şi emoţia spectatorului de orice vârstă.

Scenariul: Cornel Udrea, Regia: Bogdan Ulmu, Scenografia: Epaminonda Tiotiu, Asistent regie: Adina Ungur, Asistent scenografie: Elena Ilaș, Muzica: Geo Şfaiţer / Remix: Domokos Előd, Distribuţia: Adina Ungur, Ionuţ Constantinescu, Laura Corpodean, Andra Cotiușcă, Radu Lărgeanu, Iulian Lungu, Călin Mureşan.

Spectacolul este prezentat în limba română, iar vârsta minimă recomandată este de patru ani.

Bilete online:

Pentru spectacolul de duminică, de la ora 11: https://www.entertix.ro/bilete/34649/scufita-rosie-22-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

Pentru spectacolul de duminică, de la ora 12.30: https://www.entertix.ro/bilete/34650/scufita-rosie-22-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

Pentru spectacolul de marți, de la ora 17: https://www.entertix.ro/bilete/34652/scufita-rosie-24-februarie-2026-teatrul-de-papusi-puck-cluj-napoca.html

Cum se achiziționează biletele

Biletul de intrare la spectacolele prezentate la sediu în zilele de sâmbătă și duminică costă 48 de lei pentru adulți, 24 de lei pentru pensionari și 12 lei pentru preșcolari, elevi și studenți.

De asemenea, biletul de intrare la spectacolele jucate la sediu de luni până vineri costă 10 lei pentru copii, elevi, studenți (tarif redus cu 75%), pentru pensionari 20 de lei (tarif redus cu 50%), iar pentru adulți 40 de lei.

Biletele se pot achiziționa și de la casieria din foaierul teatrului, în limita locurilor disponibile, înainte de intrarea la spectacole.

Spectatorii sunt rugați să ajungă cu15minute înainte de ora de începere a spectacolului.

Despre Teatrul de Păpuşi „Puck”

Teatrul de Păpuşi „Puck” a fost înfiinţat în 1950 și se află în subordinea Consiliului Județean Cluj. Palmaresul instituției cuprinde peste 300 de premiere, atât la secţia română, cât şi la cea maghiară, precum și importante premii şi nominalizări. Repertoriul actual al Teatrului de Păpuşi „Puck” este alcătuit din aproximativ 25 de titluri de spectacole pentru copii. Începând cu anul 2002, instituţia clujeană este gazda Festivalului Internaţional „Puck”, unul din evenimentele importante ale Clujului, iar din septembrie 2017 a inițiat Festivalul Stradal „WonderPuck”, un eveniment dedicat întregii familii.