Erudiție și slujire: Părintele Profesor Cristian Muntean, între Fides și Ratio | Constantin Grigore

Într-o lume în care reperele culturale și spirituale par adesea să se estompeze, există oameni care reușesc să lumineze drumul celor din jur prin exemplul propriei vieți și prin profunzimea cunoașterii lor. Părintele Cristian Muntean este unul dintre acești oameni, un dascăl și preot al cărui cuvânt și prezență îmbină erudiția cu discreția, rațiunea cu sensibilitatea și cultura cu credința.

Știu că părintele Muntean n-ar fi dorit un discurs encomiastic la adresa sa, nu dintr-o acrivie anume, ci dintr-o discreție pe care nu a urmărit să o transforme în virtute ostentativă, ci a asumat-o firesc ca mod de viață. Această discreție, manifestată exemplar atât în slujirea preoțească, cât și în activitatea sa didactică, i-a câștigat, în chip legitim, admirația noastră, a foștilor seminariști.

Poate că, în acea perioadă, încă dominați de frământările și exaltările specifice adolescenței, nu am avut disponibilitatea interioară necesară pentru a-l înțelege și a-l asimila în profunzime. Privirea noastră era adesea deviată de propriile neliniști, iar receptivitatea față de autenticile repere spirituale era încă într-un stadiu incipient. Totuși, pe măsură ce începeam să ne racordăm, cu o maturitate în formare, la cultura modernă și la vastul univers al cărților, chipul părintelui Muntean ne apărea într-o lumină cu totul nouă: el devenea, pentru fiecare dintre noi, un mic tratat despre speranță, o prefigurare subtilă și coerentă a unui portret al virtuții, pe care îl descopeream treptat, asemenea unei lecții care se dezvăluie doar celor pregătiți să o primească.

Adevărata cunoaștere nu este doar un exercițiu al rațiunii, ci și o lucrare a inimii purificate, capabilă să discerne între esențial și efemer. În acest orizont, părintele Muntean se contura nu doar ca un profesor erudit, ci ca un exemplu viu al unei asemenea „inteligențe a inimii” – o prezență discretă și formatoare. Astfel, ceea ce la început ne scăpa, cufundați în vârtejul adolescenței, devenea treptat un reper fundamental, descoperit cu acea luciditate afectivă pe care doar maturizarea și întâlnirea cu adevărata cultură o pot aduce.

Sincer, abia mai târziu, în anii de facultate, am realizat pe deplin moștenirea pe care ne-a lăsat-o. Era o moștenire culturală solidă, ascunsă în cărțile pe care ni le prezenta la clasă și pe care, în studenție, le-am citit cu nesaț. Atunci am descoperit adevărata lor greutate și am înțeles că, prin ele, părintele Muntean ne formase tăcut, oferindu-ne un rezervor de sens și de orientare pe care nu-l percepusem la vârsta adolescenței. Ce taină minunată! Lecturile recomandate de părintele Muntean din acea vreme, publicațiile sau predicile audio pe care le primesc de la prieteni, trezesc în mine amintiri sensibile și vii. Toate mă poartă înapoi în anii de liceu, în sălile unde se desfășurau orele de Vechiul Testament, acolo, în prezența părintelui Muntean, al cărui fel de a fi, plin de o sensibilitate rar întâlnită, ne-a cucerit și ne-a marcat pentru totdeauna.

Curajul de a risca, demnitatea și verticalitatea morală reprezentau pentru noi teme de fascinație profundă. Un dominican contemporan, Adrien Candiard, subliniază că speranța creștină nu este un optimism naiv, ci un curaj realist: ,,pentru a putea vorbi de speranță, trebuie să începem prin a privi disperarea în față”. Părintele Muntean întrupa această viziune în propria sa viață și activitate. El ne vorbea despre speranță nu prin idealizarea suferinței și nici prin ascunderea durerii, ci prin acordarea unui sens mântuitor acesteia, nu printr-un discurs grandilocvent, ci prin prezență calmă, rugăciune, lectură atentă și dialog deschis.

Această prezență profund formativă, transmitea un mesaj subtil: adevărata speranță nu se impune, ci se inspiră. În fiecare întâlnire, în fiecare conversație despre cărți, texte biblice sau întrebări existențiale, părintele Muntean oferea exemple de viață în care curajul și credința coexistau cu blândețea și empatia. El ne învăța să privim durerea și frământarea nu ca pe obstacole insurmontabile, ci ca pe oportunități de creștere și discernământ. În acest fel, lecția sa depășea cu mult granițele cunoașterii academice: devenea un model de conduită, care ne forma ca ființe capabile de reflecție.

Privind în urmă, realizez că părintele Cristian Muntean ne-a oferit mult mai mult decât cunoștințe sau lecții de teologie; ne-a oferit o moștenire a inimii și a spiritului. Prin discreția sa, sensibilitatea profundă și prezența atentă, el a sădit în noi semințele curajului, ale speranței și ale virtuții. Ne-a arătat că speranța creștină nu este un optimism naiv, ci un curaj realist. Prezența sa calmă, lectura și dialogul deschis erau lecții de viață, care ne-au format nu doar ca viitori studenți, ci ca oameni capabili să împletească rațiunea cu inima, cultura cu credința, curajul cu blândețea.

În omul de litere și preotul Cristian Muntean, descoperim nu doar un profesor sau un preot, ci un model de om care ne învață că a trăi onest, cu credință și cu integritate, este, în sine, o artă a inimii.