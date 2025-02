„Este imperios necesar ca factorii de decizie să analizeze curba demografică descendentă a României” | interviu cu dl Silviu Vîrva, vice-președintele Institutului Național de Statistică,

Activitatea Institutului Național de Statistică este foarte complexă și importantă, deoarece acoperă și integrează mai multe domenii cum ar fi economia, demografia, sănătatea, educația.

La șase luni de la preluarea mandatului de vice-președinte al Institutului Național de Statistică, dl Silviu Vîrva a avut amabilitatea de a accepta invitația noastră și de a transmite ascultătorilor Radio Renașterea informații extrem de valoroase. De altfel, invitatul nostru coordonează două dintre cele mai importante direcții statistice ale instituției: Direcția Generală de Statistică Economică și Direcția Generală de Demografie și Statistică Socială, care se referă la activitatea de producție a unor indicatori statistici esențiali pentru evoluția economică a României și în realizarea cu responsabilitate și transparență a cercetărilor statistice din domeniile industriei, construcțiilor, comerțului, serviciilor ori agriculturii, precum și în producerea statisticilor referitoare la migrație, forță de muncă, educație, cultură, justiție, nivel de trai ori protecție socială.

Originar din județul Cluj, tânărul vice-președinte al INS apreciază deschiderea și amabilitatea din partea colegilor, fapt care îi dă convingerea că împreună vor reuși să construiască o echipă puternică, o comunitate a statisticienilor unitară, cu performanțe notabile la nivel național. „Climatul primitor, de încredere si respect reciproc din cadrul instituției precum și cultura organizațională consolidată dar și valorile etice promovate, îmi întăresc convingerea că misiunea noastră este să construim o echipă puternică, o comunitate a statisticienilor unitară cu performanțe notabile la nivel național.”, spune dl Silviu Vîrva. Comunicarea interinstituțională rămâne cheia pentru rezolvarea eficientă a problemelor întâmpinate în activitatea curentă, scopul nostru comun fiind de a oferi date statistice oficiale corecte și coerente printr-un serviciu fiabil si transparent, asigurându-ne că resursele sunt folosite eficient.

Privitor la retrospectiva activităților INS în anul 2024, vice-președintele instituției a arătat că anul trecut a fost unul aglomerat pentru Institut și direcțiile teritoriale. Pe lângă activitatea curentă și încadrarea în calendarul desfășurării Programului Statistic Național și în graficul lucrărilor statistice, INS și domnia sa personal au fost implicați și în rundele de alegeri care au fost organizate. Nucleul de personal este același, ceea ce înseamnă că efortul depus a fost semnificativ mai mare, fapt pentru care le mulțumește colegilor și dorește să le transmită toată aprecierea și toată susținerea.

Legat de proiectele în care a mai fost implicată instituția pe care o conduce, dl Vîrva a menționat câteva remarcabile:

Participareacla sesiunile de lucru în contextul evaluării aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), un obiectiv mai vechi și important al Institutului Național de Statistică, exprimându-și convingerea că datorită experienței dobândite și obligațiilor îndeplinite din punct de vedere statistic de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, vor fi îndeplinite și standardele de aderare la OECD.

Integrarea în proiectul Competiţia Europeană de Statistică, organizat în premieră națională de către Institutul Național de Statistică în colaborare cu Ministerul Educației. Acest concurs se va desfășura în perioada ianuarie – martie 2025 și se adresează elevilor din învăţământul liceal pentru două categorii de vârstă: Junior – elevii de la clasele a IX-a şi a X-a și Senior – elevii de la clasele a XI-a şi a XII-a, care vor concura pe echipe. Echipele câştigătoare de la fiecare categorie se califică pentru etapa europeană, care va avea loc în perioada aprilie – iunie 2025.

Această competiție își propune să stimuleze curiozitatea și interesul pentru statistică în rândul elevilor și să încurajeze cadrele didactice să utilizeze materiale și tehnici moderne în aplicarea statisticii în cadrul diferitelor discipline, cu scopul de a demonstra rolul statisticii în diverse aspecte ale societății. De asemenea, eforturile participanților vor fi răsplătite într-o ceremonie de premiere a echipelor câștigătoare și a profesorilor coordonatori, cu premii tentante și diplome.

În luna octombrie 2024, dl Silviu Vîrva a reprezentat Institutul Național de Statistică în cadrul întâlnirii care a avut loc la Satu Mare cu ocazia primirii delegației poloneze din partea Biroului de Statistică din Rzeszów, ocazie ca reprezentanții INS să realizeze schimburi de exemple de bună practică cu colegii polonezi în ceea ce privește obținerea de date și indicatori comparabili metodologic pentru monitorizarea dezvoltării socio-economice a zonelor transfrontaliere.

La finalul anului 2024, o delegație condusă de domnul președinte, Tudorel Andrei, din care a făcut parte și doamna director Daniela Ștefănescu și invitatul nostru, a marcat la o vizită de lucru desfășurată la Chișinău în Republica Moldova., unde s-a vizitat Biroul Național de Statistică (BNS), Ambasada României și Guvernul Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova și Liceul Teoretic Orizont, fiind plăcut impresionat de primirea de care au avut parte reprezentanții țării noastre. Vizita delegației INS în Republica Moldova marchează un moment semnificativ în relațiile bilaterale dintre cele două țări. Prin colaborare și schimb de bune practici, România și Republica Moldova demonstrează angajamentul lor comun pentru dezvoltarea unui sistem statistic modern, aliniat la standardele internaționale.

De menționat este și faptul că la nivelul Institutului s-a dezvoltat și implementat aplicația Atlas Statistic pentru România, care cuprinde hărți și grafice care fac referire la întreg teritoriul românesc. Conținutul Atlasului este structurat în capitole care fac referire la statistica socială și conține hărți care ilustrează rezultatele definitive ale recensământului Populației și Locuințelor 2021.

Vice-președintele INS, dl Silviu Vîrva a menționat o problemă majoră a României, problema demografiei. Domnia sa atrage atenția că, în ultimul deceniu, populația rezidentă a României a pierdut aproape 1 milion de locuitori (-965,5 mii persoane). Radiografia ultimilor ani în ceea ce privește populația și demografia, relevă faptul că s-a mărit ponderea persoanelor cu vârsta înaintată: de la 16,3% în 2013 la 19,7% în 2023, în totalul populației rezidente. În decursul aceluiași deceniu, populația după domiciliu a României s-a redus cu aproape jumătate (-455,3 mii persoane). De altfel, în România se înregistrează un declin natural şi o îmbătrânire excesivă a populaţiei. Două fenomene au contribuit la accelerarea rapidă a îmbătrânirii populaţiei: scăderea natalităţii şi creşterea migraţiei internaţionale.

Deși în trecut, în perioada 2012-2023, sporul natural a fost permanent, în primii 8 ani ai perioadei acesta menținându-se la o valoare între -35 și -57 mii persoane, în perioada pandemiei COVID-19 și post-pandemie, sporul natural s-a adâncit la -88,8 mii persoane (în anul 2020), la -133,3 mii persoane în anul 2021, iar în anul 2022 din nou la -91,4 mii persoane și la -88,0 mii în ultimul an (2023). În ciuda faptului că unele luni – fenomen rar – au înregistrat un spor natural pozitiv, la nivel de an, ultimul an în care în România numărul naşterilor a depășit numărul deceselor a fost anul 1991. Este imperios necesar ca factorii de decizie să analizeze această situație critică deja a curbei demografice descendente la nivelul României și să vină cu soluții și programe pentru sprijinirea familiilor și creşterea natalităţii.

Legat de problema migraţiei, vice-președintele INS Silviu Vîrva ne-a declarat că în luna decembrie a anului trecut a participat la a treia ediție a conferinței RefData Meet Up, eveniment organizat de INS în colaborare cu UNHCR România (Agenția ONU pentru Refugiați), care a reprezentat o platformă de dezbateri și schimb de bune practici pe teme majore precum protecția internațională, monitorizarea fluxurilor de refugiați și migrația internațională.

Așa cum a menționat și în cadrul conferinței, rolul INS în această inițiativă a fost esențial, oferind expertiză pe componentele legate de migrația internațională și evidențiind bunele practici în analiza fluxurilor de migranți. Evenimentul a fost un efort comun, care pune bazele unor soluții sustenabile în sprijinul celor mai vulnerabili. Conferința RefData Meet Up a evidențiat importanța datelor statistice precise pentru politici publice eficiente, reafirmând angajamentul INS și al partenerilor săi în susținerea incluziunii sociale.

Nu în ultimul rând, la început de an 2025, invitatul nostru a participat în calitate de coorganizator al Galei Excelenței „Împreună Protejăm România” la acest eveniment devenit o frumoasă tradiție în peisajul nostru cultural și social, manifestare ce a oferit oportunitatea de a recunoaște și a celebra inițiative extraordinare și persoane care au avut un impact semnificativ în comunitățile lor. Acei oameni care, prin munca lor asiduă, prin inovație și prin dedicare, au contribuit la protejarea și îmbunătățirea vieții românilor.

Vă invit să ascultați în integralitate interviul acordat de dl Silviu Vîrva la șase luni de la preluarea mandatului de vice-președinte al INS, un interviu în care a subliniat mereu importanța colaborării între instituții, organizații non-guvernamentale și comunități, apreciind că numai lucrând împreună putem obține rezultate durabile și putem construi un viitor mai bun pentru România.