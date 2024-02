Eveniment în domeniul tehnicii de optimizare a sistemului nervos autonom, la Cluj Arena

Stadionul Cluj Arena continuă procesul de diversificare a activităților pe care le găzduiește.

Astfel, sâmbătă, 9 martie a.c., între orele 09.00-16.00 a.c., în sala de conferințe a arenei clujene va avea loc un curs de instruire teoretică și practică în domeniul tehnicii de optimizare a sistemului nervos autonom prin neuromodulare.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Demonstrăm, o dată în plus, faptul că stadionul Cluj Arena este un spațiu public multifuncțional găzduind, de-a lungul timpului, manifestări din multiple domenii, nu doar din cel sportiv, capabil să atragă un număr mare de spectatori.”

Evenimentul este dedicat specialiștilor din domeniul sănătății, numărul de locuri fiind limitat. Cei interesați sunt invitați să se înscrie până la data de 29 februarie a.c., completând formularul http://www.nesaworld.ro/.

Reamintim, în acest context, faptul că sala de conferințe a stadionului Cluj Arena are o capacitate de 220 de locuri, configurația spațiului fiind ideală pentru desfășurarea de evenimente cu un număr mare de participanți: conferințe, training-uri, congrese, seminarii, etc. Sala este dotată cu microfoane fixe și mobile, videoproiector, ecran de proiecție, sistem de sunet performant, etc.