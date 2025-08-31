Eveniment muzical de excepție la Cluj – Dirijorul Cristian Măcelaru și Orchestra Simfonică WDR din Köln în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”

Regal muzical la Cluj / Dirijorul Cristian Măcelaru la pupitrul Orchestrei Simfonice WDR din Köln în cadrul Festivalului Internațional George Enescu la Cluj

Marți, 2 septembrie 2025, ora 19

Colegiul Academic

Orchestra Simfonică WDR din Köln

Cristian Măcelaru dirijor

Wakana Kimura vioară

George Enescu

Rapsodia română nr. 2, în Re major, op. 11

Béla Bartók

Concertul pentru vioară nr. 1, BB 48a

Serghei Rahmaninov

Simfonia nr. 2, în mi minor, op. 27

Marți, 2 septembrie 2025, ora 19.00, melomanii sunt invitați în sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic pentru a participa la un regal muzical, reprezentând cel de-al treilea concert de pe agenda Festivalului Internațional George Enescu la Cluj. Renumitul dirijor Cristian Măcelaru se va afla la pupitrul Orchestrei Simfonice WDR din Köln, din programul serii făcând parte lucrări precum George Enescu – Rapsodia română nr. 2, în Re major, op. 11, Béla Bartók – Concertul pentru vioară nr. 1, BB 48a (solistă violonista japoneză Wakana Kimura) și Serghei Rahmaninov – Simfonia nr. 2, în mi minor, op. 27.

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator: ARTEXIM.

Despre dirijor

Cristian Măcelaru

Distins cu un premiu GRAMMY, dirijorul Cristian Măcelaru este director muzical al Orchestrei Simfonice din Cincinnati, director artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței, director artistic și dirijor principal al Orchestrei Simfonice World Youth de la Centrul de Arte Interlochen, responsabil de direcția muzicală și conducerea dirijorală a Festivalului de Muzică Contemporană Cabrillo, precum și dirijor principal al Orchestrei Simfonice WDR din Köln, unde a activat în stagiunea 2024-2025, urmând ca în stagiunea 2025-2026 să continue în calitate de partener artistic. Cristian Măcelaru a participat recent la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2024 de la Paris, vizionată de 1,5 miliarde de telespectatori din întreaga lume, la care a condus Orchestra Națională a Franței și Corul Radio France în interpretarea Imnului Olimpic, în timp ce steagul olimpic a fost ridicat sub Turnul Eiffel. Cristian Măcelaru și Orchestra Națională a Franței și-au continuat stagiunea din 2024-2025 prin turnee în Franța, Germania, Coreea de Sud și China. Printre aparițiile sale în Europa, ca invitat, se numără debuturile alături de Filarmonica din Oslo, precum și reluarea colaborărilor cu Orchestra Simfonică din Viena, Orchestra Gewandhaus din Leipzig, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Suedeze, Orchestra Simfonică Germană din Berlin și Orchestra Tonhalle din Zürich. În America de Nord, a dirijat orchestrele simfonice din Baltimore, Minnesota și St. Louis. Stagiunile sale anterioare includ colaborări europene cu Philharmonia, Orchestra Filarmonică din Londra, NDR Elbphilharmonie, Orchestra Regală Concertgebouw, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Bavareze, Staatskapelle din Berlin și Orchestra Festivalului din Budapesta. În America de Nord, a dirijat orchestrele filarmonice din New York și Los Angeles, Orchestra Simfonică Națională și orchestrele simfonice din Chicago, Boston, San Francisco, Cleveland și Philadelphia. În 2020, a primit un premiu GRAMMY pentru înregistrarea Concertului pentru vioară și orchestră de Wynton Marsalis la Decca Classics, alături de violonista Nicola Benedetti și Orchestra Simfonică din Philadelphia. Recent, a lansat un album cu Simfoniile și cele două Rapsodii române de Enescu, alături de Orchestra Națională a Franței, înregistrat la Deutsche Grammophon.

Despre Orchestră

Orchestra Simfonică WDR din Köln

Orchestra simfonică WDR este una dintre cele mai importante orchestre din Germania. Spectacolele sale variază de la serii de concerte la Filarmonica din Köln și parteneriate cu săli de concerte și festivaluri din regiune până la invitații regulate la München, Salzburg, Hamburg, Festivalul de muzică din Schleswig-Holstein sau Kissinger Sommer. În ultimii ani, ansamblul a susținut numeroase turnee în Asia și Europa, cel mai recent la BBC Proms și la Timișoara, Capitala Europeană a Culturii. Orchestra simfonică WDR este prezentă în producții TV, emisiuni radio, transmisiuni în direct și alte produse digitale, cum ar fi seria video inovatoare „Traumwandler”. La nivel regional, ansamblul se angajează să aducă muzica mai aproape de public: în proiecte educaționale pentru clasele de elevi, pentru familii, cum ar fi „Concert cu șoricelul” și prin formate în afara cadrului tradițional al concertelor. Înregistrările periodice pe CD completează spectrul Orchestrei Simfonice WDR. În septembrie 2022, prima producție de lucrări orchestrale sub conducerea dirijorului șef Cristian Măcelaru a fost lansată cu Legendele op. 59 și Suita Cehă op. 39 de Antonín Dvořák, urmată de o lansare cu Prințul de lemn și Suita de dansuri de Béla Bartók. O înregistrare cu lucrări de Prokofiev, Sarasate și Britten, printre alții, a fost lansată în august 2022 în colaborare cu violonistul Augustin Hadelich și a fost nominalizată pentru renumitul premiu „Preis der deutschen Schallplattenkritik”. Înregistrarea Simfoniilor 3 și 4 ale compozitoarei poloneze Grażyna Bacewicz a fost primită cu la fel de mult entuziasm din partea presei de specialitate. Acest CD este preludiul lansării integrale a lucrărilor orchestrale ale compozitoarei. Pe lângă cultivarea repertoriului simfonic tradițional, WDR Sinfonieorchester este deosebit de preocupată de interpretarea muzicii contemporane. Începând cu anii 1950, ansamblul a fost unul dintre cei mai importanți comisionari de compoziții contemporane și a scris istoria muzicii prin premiere revoluționare.

Despre solistă

Wakana Kimura

Wakana Kimura a început să cânte la vioară la vârsta de 4 ani. La 16 ani a beneficiar de pregătire suplimentară cu profesorul Mauro Iurato în Italia. În 2018 și 2019 a luat parte la Academia Internațională Forum Musikae din Madrid, la Academia Internațională de Vară a Universității Mozarteum (2018) și la Academia Internațională de Muzică Orpheus (2017, 2019). Din 2021 studiază vioara cu profesorul Lothar Strauss și din 2022 muzică de cameră cu profesorul Stefan Mendl la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Viena. Printre concursurile la care a participat se numără Concursul de Muzică al Studenților din Japonia, divizia liceenilor din Osaka, premiul III (2018); Concursul Internațional Antonio Vivaldi, premiul II (2019); finalistă și laureată a premiului Thomann la CIMA Academia Centrală Internațională de Muzică din Viena (2019); Concursul Internațional al Academiei Forum Musikae, premiul I (2019); Concursul Internațional de Vioară Premio Rodolfo Lipizer, ediția 41, premiul II (2022); Concursul Stefanie Hohl, premiul I (2023).

Filarmonica de Stat „Transilvania”