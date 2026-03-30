Eveniment muzical la Cluj-Napoca: „Petite messe solennelle” de Rossini, sub bagheta lui David Crescenzi

Filarmonica de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca propune publicului meloman un eveniment de înaltă ținută artistică, dedicat apropierii sărbătorilor pascale catolice și reformate. Joi, 2 aprilie 2026, de la ora 19:00, în sala Colegiului Academic, va avea loc concertul vocal-simfonic ce aduce în prim-plan celebra lucrare „Petite messe solennelle” de Gioachino Rossini.

Evenimentul îi reunește pe scena clujeană pe soliștii Christine Razec (soprană), Denisa Iamandi (mezzosoprană), Radu Cîmpan (tenor) și Cristian Hodrea (bas-bariton), alături de Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”. Conducerea muzicală este asigurată de apreciatul dirijor David Crescenzi, iar pregătirea corului îi revine maestrului Cornel Groza. Lucrarea aleasă pentru acest concert, „Petite messe solennelle”, se numără printre cele mai valoroase creații târzii ale compozitorului italian Gioachino Rossini. Scrisă după retragerea sa din activitatea operistică, partitura îmbină, într-un mod original, rigoarea stilului polifonic, inspirat din tradiția renascentistă, cu expresivitatea lirică specifică teatrului muzical. Alternanța dintre momentele corale de mare densitate și pasajele solistice de factură operistică conferă lucrării o profunzime aparte, transformând-o într-o veritabilă sinteză a artei rossiniene.

Dirijorul David Crescenzi, invitatul special al serii, este o personalitate marcantă a vieții muzicale internaționale, cu o carieră ce include colaborări cu importante teatre lirice și filarmonici din Europa și din lume. De-a lungul timpului, a dirijat numeroase titluri de referință din repertoriul de operă și vocal-simfonic, fiind apreciat pentru rigoarea stilistică și expresivitatea interpretărilor sale. Soliștii invitați se remarcă, la rândul lor, prin parcursuri artistice solide și colaborări cu instituții muzicale de prestigiu din țară și din străinătate, contribuind la conturarea unei seri muzicale de excepție. Concertul se dorește a fi nu doar un eveniment artistic, ci și un moment de reflecție și bucurie, care introduce publicul în atmosfera spirituală specifică perioadei pascale, prin frumusețea și profunzimea muzicii sacre.

Biletele pot fi achiziționate online, precum și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii sau, în limita locurilor disponibile, înainte de începerea concertului.