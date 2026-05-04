Evenimente ale Teatrului de Păpuși „Puck” în 2026

Echipa Teatrului de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca pregătește în această perioadă cele mai importante manifestări adresate copiilor: „1 Iunie – Hai-Hui printre Povești (1 Iunie), Festivalul Internațional „Puck” (2-5 iunie) și Festivalul Stradal WonderPuck (4-6 septembrie).

Luni, 1 Iunie, sărbătorim copilăria în Parcul Central cu spectacole de teatru, dans, concerte, ateliere și multe altele. Pe parcursul întregii zile, cei mici sunt așteptați în zona Casino – Centru de Cultură Urbană să se bucure alături de familiile lor de toate aceste activități, la care intrarea va fi liberă.

Ediția din 2025 a reunit aproximativ 40.000 de participanți.

De asemenea, Festivalul Internațional „Puck” își va desfășura cea de-a 22-a ediție între 2 și 5 iunie 2026 în locații cum ar fi, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Teatrul Național Cluj sau Teatrul de Păpuși „Puck”.

Vor fi prezente spectacolele de teatru de păpuși nominalizate la Premiile UNITER 2026, având un format de gală, a celor mai bune spectacole românești de animație ale momentului. De asemenea, sunt invitate spectacole din Europa, precum și profesioniști din domeniu.

Ediția de anul trecut a reunit trupe din șase țări, oferind 21 de spectacole de teatru de păpuși și marionete, atât pentru copii, cât și pentru adulți, alături de un atelier internațional. Au participat aproximativ 3.000 de spectatori.

Nu în ultimul rând, cea de-a zecea ediție a WonderPuck Street Festival va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 4-6 septembrie 2026.

La ediția de anul trecut a Festivalului Stradal WonderPuck au luat parte peste 30.000 de spectatori de toate vârstele. Au avut loc spectacole pentru copii din Belgia, Italia, Olanda, Ungaria, Argentina și România.

Evenimentele sunt realizate de Teatrul de Păpuși „Puck”, Consiliul Județean Cluj și Asociația Esua, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

Despre Teatrul de Păpuşi „Puck”

Teatrul de Păpuşi „Puck” a fost înfiinţat în 1950 și se află în subordinea Consiliului Județean Cluj. Palmaresul instituției cuprinde peste 300 de premiere, atât la secţia română, cât şi la cea maghiară, precum și importante premii şi nominalizări. Repertoriul actual al Teatrului de Păpuşi „Puck” este alcătuit din aproximativ 25 de titluri de spectacole pentru copii. Începând cu anul 2002, instituţia clujeană este gazda Festivalului Internaţional „Puck”, unul din evenimentele importante ale Clujului, iar din septembrie 2017 a inițiat Festivalul Stradal „WonderPuck”, un eveniment dedicat întregii familii.