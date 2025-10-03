Evenimente comemorative dedicate Episcopului Vasile Flueraș, la patru ani de la trecerea sa la Domnul

Marți, 8 octombrie 2025, se împlinesc patru ani de la trecerea la Domnul a vrednicului de pomenire Episcop Vasile Flueraș (Someșanul), Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Cu acest prilej, duminică, 5 octombrie 2025, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, imediat după Sfânta Liturghie, va fi săvârșită slujba parastasului de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și Preasfințitul Părinte Samuel, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Săptămâna următoare, memoria ierarhului va fi cinstită și prin două evenimente culturale găzduite de Muzeul Mitropoliei Clujului.

Între 5 și 20 octombrie va putea fi vizitată expoziția „Chipuri care nu pleacă”, care reunește portrete ale Episcopului Vasile Flueraș, realizate în tehnici artistice variate și provenite din colecțiile Editurii Teognost și ale Mănăstirii Ciucea. Curatori sunt pr. Ioan Gînscă-Nistea și dr. Paul Ersilian Roșca.

De asemenea, joi, 9 octombrie, de la ora 19:00, va fi prezentat volumul „Iubirea ta mi te-a făcut minune… – In memoriam Episcop Vasile Flueraș (1948–2021)”, apărut la Editura Renașterea. La eveniment vor lua cuvântul Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, lect. univ. dr. Diana Moțoc și arhim. Dumitru Cobzaru.

Momentul va fi întregit de recitalul corului „Sfântul Lavrentie al Cernigovului” al ASCOR Cluj-Napoca și de vernisajul expoziției „Chipuri care nu pleacă”.

Moderator va fi dr. Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului.

Prin aceste manifestări liturgice și culturale, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului aduce un omagiu celui care a fost ierarhul blândeții și al apropierii de oameni, Preasfințitul Părinte Vasile Flueraș (Someșanul).

Preasfințitul Părinte Vasile Flueraș (Someșanul) (30 decembrie 1948 – 8 octombrie 2021)

Preasfinţitul Părinte Vasile s-a născut în data de 30 decembrie 1948, în oraşul Cluj-Napoca, din părinţii Constantin şi Rozalia Flueraş, muncitori, familie ce îşi avea obârșia în Mănăştur. A urmat şcoala generală în Mănăştur (1955-1962), Şcoala profesională „16 februarie” din Cluj (1962-1965), la absolvirea ei angajându-se la Uzina „16 februarie”. În paralel a urmat cursurile serale la Liceul Nr. 12 din Cluj (1965-1971), unde a obţinut şi bacalaureatul.

În anul 1972 s-a înscris la Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu (1972-1976), unde în 1976 a obţinut şi licenţa în Teologie, cu lucrarea: „Probleme sociale în scrierile Părinţilor Capadocieni”, la Catedra de bizantinologie, sub îndrumarea pr. prof. dr. Teodor Bodogae.

În 27 noiembrie 1976 a fost hirotonit preot celib pe seama Parohiei Tureni, Protopopiatul Turda, judeţul Cluj, de către Preasfinţitul Părinte Episcop-vicar Justinian Chira Maramureşanul. La scurtă vreme a fost detaşat (la 1 ianuarie 1977) ca preot slujitor la Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, din cartierul Grigorescu, municipiul Cluj-Napoca.

După alte câteva luni (în august 1977) a fost numit preot slujitor la Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din cartierul clujean Mănăştur. În anul 1987, pentru activitatea misionar-pastorală deosebită, Arhiepiscopul Teofil Herineanu i-a acordat distincţia bisericească de „iconom”.

În anul universitar 1990-1991 a fost şi duhovnic-asistent la Institutul Teologic Ortodox de grad Universitar din Cluj-Napoca (azi Facultatea de Teologie Ortodoxă), fiind un preot model pentru studenţii teologi. La 24 martie 1991 (ajunul Bunei Vestiri) a fost tuns în monahism la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Andrei.

Ca monah a îndeplinit ascultarea de stareţ la Mănăstirea Nicula, din octombrie 1991 până în februarie 1994. S-a impus în faţa obştii mănăstireşti prin bunătate, înţelepciune, răbdare şi exemplu personal.

În februarie 1994, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Bartolomeu l-a numit Eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Cluj-Napoca şi exarh al mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului; a fost ridicat apoi şi la rangul de arhimandrit.

În urma propunerii Mitropolitului Bartolomeu, din vara anului 1998, a fost numit Episcop-vicar al Eparhiei Clujului şi hirotonit întru arhiereu în 15 august 1998, la Mănăstirea Nicula, de către un sobor de ierarhi în frunte cu Patriarhul Teoctist Arăpașu.

Ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului a sfințit și resfințit numeroase biserici și mănăstiri. De asemenea, a desfășurat o bogată activitate social-misionară, fiind decorat de președintele României, în februarie 2004, cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor.

Printre cele mai importante proiecte ale Preasfinției Sale se numără Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, inițiat în anul 2009.

În luna septembrie a anului 2014, ierarhul a suferit un accident vascular cerebral. La finalul anului 2019, ca urmare a aprobării cererii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 17 decembrie 2019, se retrage din activitatea administrativă, continuându-și pe mai departe activitatea pastorală și duhovnicească.

După o lungă suferință, a trecut la Domnul vineri, 8 octombrie 2021, în jurul orei 11:30, la vârsta de 72 de ani. A fost înmormântat luni, 11 octombrie, în cripta ierarhilor din demisolul Catedralei Mitropolitane „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.