Evenimente dedicate Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilități, la DGASPC Cluj

În contextul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilități – 3 decembrie, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj (DGASPC) organizează, ca în fiecare an, o serie de evenimente dedicate acestei categorii de beneficiari.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: “Misiunea Consiliului Judeţean este tocmai aceea de a veni în sprijinul persoanelor aflate în dificultate şi care sunt supuse riscului de marginalizare socială. Protecţia socială a acestora şi reintegrarea lor în societate constituie o prioritate absolută în activitatea Consiliului Judeţean şi a instituţiilor specializate care funcţioneaza sub autoritatea forului județean”.

În data de 3 decembrie 2025, începând cu ora 10.00, la studioul teritorial de radio Cluj din municipiul Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 160, va avea loc un spectacol artistic. Pe scenă vor urca beneficiarii DGASPC Cluj, persoane adulte cu dizabilități care sunt ocrotite în unitățile rezidențiale și de zi, publice și private. Beneficiarii vor avea scurte momente de interpretare artistică, creație, recital, dans și colinde.

De asemenea, pe scenă vor urca și beneficiarii Centrului Comunitar Județean Cluj, Centrului de Zi pentru persoane adulte cu Alzheimer, cu trei momente artistice Dans Country, Dans Bachata și un recital de Poezie – duet.

Un moment artistic intitulat ,,Eu am un vis” va fi susținut de beneficiarii Fundației FEBE Cluj-Napoca, precum și de beneficiarii Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități.

În cadrul evenimentului artistic din 3 decembrie va avea loc și un spectacol – joc – dramatizare, susținut de tinerii de la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gherla din cadrul DGASPC Cluj, precum și sceneta de teatru intitulată „Alegerea învinge” prezentată de către opt beneficiari ai Fundației Estuar Cluj-Napoca.

Totodată, beneficiarii Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Jucu vor susține un concert de colinde și vor recita poezii cu tema drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Pe scenă vor urca și 15 beneficiari ai Fundației “Bethesda & Floricica”, Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Luca” Beclean, care vor prezenta momentul artistic „Dor de iarnă, dor de colind”.

Un moment artistic în cadrul spectacolului organizat cu ocazia zilei de 3 Decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilităţi va fi susținut și de beneficiarii Centrului de Zi “Sfânta Maria” din cadrul Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Neuro-Psihici din Cluj-Napoca.

Tot în această zi, de la ora 15.00, la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Turda, va avea loc un concert de colinde. Evenimentul artistic este organizat de către Fundația Filantropică “Sf. Irina” în parteneriat cu DGASPC Cluj, prin Centrul de Recuperare Psiho-Neuro-Motorie pentru Copiii cu Handicap “Sf. Irina” Turda.

Joi, 4 decembrie 2025, la sediul Centrului Comunitar Județean Cluj, situat Cluj-Napoca, pe strada Albert Einstein, numărul 14, între orele 9.30 și 14.00, va fi susținut un program artistic specific sărbătorilor de iarnă. La eveniment vor participa colindătorii Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Alzheimer, grupul de copii colindători ai caselor de tip familial Cluj-Napoca, precum și ai Asociației “Oastea Domnului”.

Amintim faptul că la nivelul județului Cluj există un număr de 33.645 de persoane încadrate în grad de handicap cu certificat valabil, din care 30.826 de adulți și 2.819 copii. În centrele rezidențiale ale județului Cluj sunt ocrotite în prezent 374 de persoane adulte cu dizabilități din care 309 în centrele publice și 65 în centrele private iar un număr de 180 persoane cu dizabilități aflați în familie frecventează serviciile centrelor de zi ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, insituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj.