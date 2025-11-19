Evenimente duhovnicești și culturale, joi seara, la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Mănăștur

Joi, 20 noiembrie, credincioșii din Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Mănăștur se vor bucura de prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, aflat pentru prima dată în biserica parohiei în noua sa demnitate arhierească.

De la ora 17:00, ierarhul va săvârși slujba Vecerniei Mari cu Litie și va rosti cuvântul de învățătură. De la ora 18:00 va avea loc lansarea volumului „Răspunsuri mici la întrebări mari”, cea mai recentă apariție editorială a părintelui profesor George Remete.

Părintele George Remete a fost ales, la începutul acestui an, membru corespondent al Academiei Române, în semn de recunoaștere a contribuțiilor sale în Teologia Dogmatică și în dialogul dintre teologie și filosofie. Este autorul unor studii importante, precum Martin Heidegger, între fenomenologie și teologie (Reîntregirea, 2010) sau Evlavie filosofică și evlavie teologică la Lucian Blaga (Altarul Reîntregirii, 2/2012), iar majoritatea lucrărilor sale au apărut la Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Preotul paroh Dan Cismaș îi invită pe credincioși să participe la această întâlnire duhovnicească și culturală, în ajunul Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului.