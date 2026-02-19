„Din suflet, pentru suflet” – Două tinere autoare, provenite din sistemul de protecție a copilului, și-au lansat cărțile de debut

Vicepreședintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Radu Rațiu a participat joi, 19 februarie 2026, în foaierul Bibliotecii Județene „Octavian Goga”, la evenimentul de lansare a volumelor de carte “Drumul spre lumină” și „Povestea mea – din suflet născută pre versuri țesută”, volume scrise de către două tinere provenite din sistemul de protecție a copilului.

Desfășurat în prezența unei numeroase asistențe, evenimentul a adus în prim plan povestea a două tinere, Alina Doghi și Rozalia Andreea Manases, care au demonstrat că talentul, perseverența, credința și dragostea pot transforma orice obstacol într-o reușită de viață.

Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj: “Aceste lucrări reflectă parcursul a două scriitoare în devenire, Andreea și Alina, tinere cu care soarta a fost mai puțin generoasă dar care au avut tăria de a-și depăși condiția. Le felicit, sincer, pentru evoluția constantă și pentru perseverența dovedită în parcursul lor personal, educațional și social. Sunt exemple de curaj, determinare și dorință de a-și construi propriul drum prin viață”.

Eleve ale Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” din Florești și beneficiare ale sprijinului oferit de Așezământul pentru Copii „Sfântul Onufrie” de pe lângă Mănăstirea din Tăuți, cele două tinere și-au lansat volumele într-un cadru încărcat de emoție.

Cu această ocazie, vicepreședintele Radu Rațiu le-a înmânat celor două tinere diplome de recunoaștere, în semn de apreciere a talentului, muncii, sacrificiului și dedicării.

De asemenea, cu acest prilej s-a anunțat lansarea, începând cu luna martie, a Revistei Așezământului „Sfântul Onufrie” – „Stropi de lumină”, o publicație ce își propune să devină un spațiu de exprimare pentru copiii și tinerii așezământului.

Momentul a fost unul emoționant, marcat de aplauze și încurajări pentru continuarea acestui frumos parcurs creativ.

Evenimentul este parte integrantă a proiectului intitulat „Din suflet, pentru suflet”, proiect inițiat în anul 2025, cu scopul de a le susține și promova pe tinerele autoare. Acesta a fost demarat cu binecuvântarea părintelui Arhimandrit Visarion Pașca, duhovnicul Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” de la Tăuți-Florești. Totodată, în derularea și implementarea proiectului „Din suflet, pentru suflet” s-au implicat și scriitorul Ioan Ciorca, profesoara Daniela Marcu de la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” din Florești-Cluj, decanul Facultății de Drept a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca – conf.univ.dr. Alexandru Cordoș, președinta Asociației Studențești a Facultății de Drept UCDC și Maica Elisabeta, cea care este o adevărată mamă pentru copiii de la Așezământul „Sfântul Onufrie”.

Evenimentul dublei lansări de carte a fost organizat de către Asociația Filantropică „Sfântul Onufrie”, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj și al Bibliotecii Județene „Octavian Goga” din Cluj-Napoca, precum și al Asociației Studențești „Dimitrie Cantemir”.