Evenimentul „Uniți prin Muzică – Donează o zi de viață” în sprijinul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”

Uniți prin Muzică – Donează o zi de viață

Pe 16 octombrie, de la ora 19:00, la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, vă invităm la un eveniment de suflet ce îmbină arta și generozitatea.

Evenimentul „Uniți prin Muzică – Donează o zi de viață” are ca scop sprijinirea construcției și funcționării Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară, un proiect dedicat copiilor care suferă de boli cronice progresive și care au nevoie de îngrijire medicală, spirituală, socială și psihologică, oferită gratuit.

De ce „Donează o zi de viață”?

Centrul este aproape finalizat, însă costurile lunare de funcționare se ridică la 70.000–80.000 de euro. Pentru cei 35 de copii care vor fi îngrijiți aici, aceasta înseamnă un cost de aproximativ 300 lei pe zi/copil – exact valoarea biletului-donație pentru acest concert. Prin participarea dumneavoastră, oferiți o zi de viață unui copil aflat în suferință.

Despre spectacol

Publicul va avea parte de o experiență inedită: „It’s More Than Just A Piano Show!”, un concert extraordinar susținut de pianistul și entertainerul internațional Dima Belinski. Un spectacol care a cucerit publicul din peste 100 de țări și a fost prezentat de peste 700 de ori, revine la Cluj cu energia și farmecul său unic, combinând virtuozitatea pianului cu umorul, comedia și interacțiunea directă cu spectatorii.

Seara va fi cu atât mai specială prin prezența carismaticului actor Bob Rădulescu, amfitrionul evenimentului, care va aduce un plus de culoare și bună dispoziție.

Repertoriul va include atât piese românești reinterpretate original, cât și melodii internaționale, alături de voci tinere care vor readuce la viață șlagăre celebre în aranjamente jazzistice și moderne.

La final, participanții se vor bucura de un Open Bar într-o atmosferă relaxată, propice socializării și discuțiilor libere.

Cauza pe care o susținem

Centrul „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară, coordonat de Pr. dr. Bogdan Chiorean, va fi un loc unde copiii și familiile lor vor primi sprijin multidisciplinar și uman, acolo unde medicina clasică își oprește limitele. Este o inițiativă care are nevoie de sprijinul comunității pentru a prinde viață.

️ BILETE

Early Bird până la 1 octombrie – 248 lei

După 1 octombrie – 300 lei

Persoane cu dizabilități + însoțitori – GRATUIT

Biletele pot fi achiziționate:

Online, de pe iaBilet.ro

prin transfer bancar: RO43 BTRL RONC RT04 9428 4402 – Banca Transilvania (Beneficiar: Rotary Club Cluj-Napoca Hoia). Detalii plată: Donație Concert Caritabil Uniți prin Muzică

Prin formularul următor: https://forms.gle/S8KFvHDRdq9LwwJZ9

la intrare (în limita locurilor disponibile)

⚠️ Locurile sunt limitate!

DONAȚII

Dacă nu puteți participa, dar doriți să susțineți această cauză, donațiile se pot face în contul:

RO43 BTRL RONC RT04 9428 4402 – Banca Transilvania

Beneficiar: Rotary Club Cluj-Napoca Hoia

SPONSORIZĂRI

Pentru contracte de sponsorizare, vă rugăm să ne contactați la:

contact@rotaryhoia.ro

✨ Vă așteptăm să fiți parte dintr-o seară memorabilă, unde muzica, arta și generozitatea se întâlnesc pentru a construi speranță! ✨