Evenimentul „Zestrea – Taine din palmă de ardelean” în perioada 3 – 12 octombrie 2025, la Cluj-Napoca

Consiliul Județean Cluj, prin Asociația Produs de Cluj, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, organizează, în perioada 3 – 12 octombrie 2025, în Piața Unirii, evenimentul „Zestrea – Taine din palmă de ardelean”.

„Zestrea” reprezintă o completare a târgurilor „Produs de Cluj”, aducând în centrul orașului tradiții, bunătăți de toamnă și produse realizate de producători locali și regionali.

Evenimentul reunește meșteșuguri, gastronomie tradițională și produse autentice, într-un cadru care apropie publicul de valorile satului ardelean și de identitatea culturală a locului.

Programul va fi întregit de momente artistice susținute de ansambluri folclorice și interpreți locali, care vor aduce pe scenă cântecul și jocul tradițional, ca expresie a patrimoniului cultural al zonei.

„Prin acest eveniment dorim să aducem în centrul Clujului nu doar produse tradiționale, ci și valorile și identitatea noastră ardelenească. Zestrea este o expresie a respectului față de munca producătorilor locali și o invitație adresată clujenilor și vizitatorilor de a redescoperi frumusețea tradițiilor și a autenticului. Consiliul Județean Cluj va continua să sprijine astfel de inițiative, care pun în lumină ceea ce avem mai bun” a precizat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Prin „Zestrea”, Consiliul Județean Cluj și partenerii săi sprijină producătorii locali și promovează tradițiile ardelenești, consolidând imaginea Clujului ca spațiu unde cultura autentică și viața urbană se întâlnesc armonios. Timp de 10 zile orașul devine un spațiu de întâlnire între generații, între artă și util, între identitate și modernitate.

Proiectul răspunde priorității de susținere a culturii locale și de valorizare a producției tradiționale, în mod sustenabil și echitabil.

Intrarea este liberă.