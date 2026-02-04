Radio Renașterea

Evlavia, bunătatea şi smerenia mamelor şi bunicilor sunt o binecuvântare pentru familie şi Biserică| Preafericitul Părinte Daniel

Vorbe de înțelepciune

Preafericitul Părinte Daniel:

„Evlavia, bunătatea şi smerenia mamelor şi bunicilor creştine rugătoare sunt o binecuvântare pentru familie şi Biserică, mai ales în vremuri de tulburare şi descumpănire.”

