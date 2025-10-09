Evocarea Episcopului Vasile Flueraș, lansare de carte și expoziția „Chipuri care nu pleacă”, la patru ani de la trecerea la Domnul

În cadrul „Serilor culturale” de la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a organizat joi, 9 octombrie 2025, de la ora 19:00, un eveniment cultural și comemorativ în cadrul căruia a fost evocat Preasfințitul Părinte Vasile Flueraș (Someșanul), fost Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în perioada 1998–2019, care a trecut la Domnul în urmă cu patru ani, la data de 8 octombrie 2021. De asemenea, a fost lansat volumul „Iubirea ta mi te-a făcut minune… – In memoriam Episcop Vasile Flueraș (1948–2021)”, apărut la Editura Renașterea, și a fost vernisată expoziția „Chipuri care nu pleacă”.

La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, numeroși clujeni, clerici, oameni de cultură, tineri, precum și fii duhovnicești și ucenici de-ai Părintelui Episcop Vasile.

În deschiderea manifestării, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a evocat personalitatea Episcopului Vasile, numindu-l „omul lui Dumnezeu” și îndemnându-i pe cei prezenți să-i urmeze pilda, conform cuvintelor Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Evrei: „Aduceţi-vă aminte de înaintaşii voştri, băgaţi bine de seamă cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13, 7).

În continuare, au luat cuvântul și au prezentat noua apariție editorială pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca, lect. univ. dr. Diana Moțoc, cadru universitar la Facultatea de Litere a UBB Cluj-Napoca, și arhim. dr. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, care este coordonatorul volumului și autorul cuvântului înainte.

De asemenea, la finalul serii, un cuvânt evocator a rostit și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

Evenimentul, moderat și prezentat de dr. Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, a fost completat cu un recital de muzică sacră susținut de Corul „Sfântul Lavrentie al Cernigovului” al Bisericii Studenților din Campusul Universitar Hașdeu, dirijat de Doina Costin.

Volumul „Iubirea ta mi te-a făcut minune… – In memoriam Episcop Vasile Flueraș (1948–2021)”, apărut la Editura Renașterea, coordonat de arhim. Dumitru Cobzaru, care semnează și cuvântul înainte, este alcătuit din trei capitole. Primul capitol, intitulat „Lacrima Bucuriei”, este compus din mesajele ierarhilor, ale oficialităților, dar și din evocări ale celor mai apropiați ucenici de-ai PS Vasile. Al doilea capitol, intitulat „Cuvânt înlăcrimat în bucurie”, reia toate cuvintele de rămas-bun scrise în Cartea de condoleanțe, iar capitolul al treilea, „Bucuria Lacrimii”, este alcătuit din rememorările și reflecțiile altor ucenici și cunoscuți care au fost provocați să scrie în prezentul volum. De asemenea, la finalul cărții sunt adăugate mai multe documente care i-au aparținut ierarhului de vrednică amintire.

Expoziția „Chipuri care nu pleacă”

În cadrul serii a fost vernisată expoziția „Chipuri care nu pleacă”, care reunește portrete ale Episcopului Vasile Flueraș, realizate de preotul Ioan Gînscă, în tehnici artistice variate – desen, pictură, grafică și fotografie – lucrări ce surprind expresivitatea și lumina chipului episcopului. Acestea provin din patrimoniul Editurii Teognost și al Mănăstirii Ciucea, două instituții cu care Episcopul Vasile Flueraș a avut o legătură de suflet de-a lungul slujirii sale. Expoziția poate fi vizitată până în data de 20 octombrie.

Slujbă de pomenire

În Duminica a 19-a după Rusalii, 5 octombrie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, după oficierea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, a săvârșit slujba Parastasului la patru ani de la trecerea la cele veșnice a Preasfințitului Părinte Vasile Flueraș, de la a cărui mutare la Domnul s-au împlinit miercuri, 8 octombrie, patru ani.

Scurtă biografie

Preasfinţitul Părinte Vasile s-a născut în data de 30 decembrie 1948, în municipiul Cluj-Napoca. A fost hirotonit întru preot în anul 1976. Din vara anului 1998, în urma propunerii Mitropolitului Bartolomeu, a fost numit Episcop-vicar al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului şi hirotonit întru arhiereu în 15 august 1998, la Mănăstirea Nicula, de către un sobor de ierarhi, în frunte cu Patriarhul Teoctist Arăpașu.

Ca ierarh a sfințit și resfințit numeroase biserici și mănăstiri. De asemenea, a desfășurat o bogată activitate social-misionară, fiind decorat de președintele României, în februarie 2004, cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor. Pe parcursul celor peste 20 de ani în care a fost Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului (1998-2019), ierarhul a coordonat activitatea social-misionară a eparhiei, implicându-se cu suflet în proiectele destinate celor aflați în suferință. Printre cele mai importante proiecte ale Preasfinției Sale se numără Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, inițiat în anul 2009, ctitoria de suflet a ierarhului.

În luna septembrie 2014, ierarhul a suferit un accident vascular cerebral. La finalul anului 2019, s-a retras din activitatea administrativă, continuându-și pe mai departe activitatea pastoral-misionară și duhovnicească.

După o lungă suferință, a trecut la Domnul în ziua de vineri, 8 octombrie 2021, fiind înmormântat în cripta ierarhilor, aflată la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, unde își doarme somnul de veci alături de Episcopul Nicolae Ivan, Arhiepiscopul Teofil Herineanu și Mitropolitul Bartolomeu Anania. Biografia detaliată poate fi consultată AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Marius Romilă și Darius Echim