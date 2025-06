„Excelența în Teologie – Laudatio pentru Profesorii Emeriți Vasile Stanciu și Stelian Tofană” | Eveniment omagial la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a organizat marți, 3 iunie 2025, ceremonia solemnă „Excelența în Teologie – Laudatio pentru Profesorii Emeriți Vasile Stanciu și Stelian Tofană”. Evenimentul a fost dedicat omagierii a două personalități de marcă ce au stat la baza reînființării instituției de învățământ teologic clujean, în semn de prețuire și recunoștință pentru contribuția lor remarcabilă la dezvoltarea învățământului teologic superior, cercetării științifice și formării spirituale și academice a generațiilor de teologi.

Anul acesta, Universitatea Babeș-Bolyai le-a conferit celor doi profesori, pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu și pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, titlul onorific de „Profesor Emerit”. Această distincție se acordă pentru excelență didactică și de cercetare cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare și au îndeplinit condițiile stabilite pentru această calitate.

Evenimentul a avut loc de la ora 18:30, în Aula facultății din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, în prezența a doi ierarhi, a doi rectori clujeni, a numeroși clerici, teologi, reprezentanți ai mediului academic, oameni de cultură, profesori și studenți, precum și membri ai familiilor celor doi părinți profesori omagiați, prieteni și colegi.

Cuvinte duhovnicești, în care a fost subliniată personalitatea și activitatea prodigioasă a celor doi părinți profesori emeriți, au fost rostite de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, ambii ierarhi fiind cadre universitare ale instituției de învățământ teologic clujean.

De asemenea, mesaje de felicitare și apreciere au transmis prof. univ. dr. Adrian Petrușel, rectorul interimar al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, și prof. univ. dr. Cornel Cătoi, rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, precum și arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul instituției de învățământ teologic ortodox clujean, în calitate de gazdă și moderator al primei părți a evenimentului.

Laudatio pentru pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, teolog, compozitor și dirijor, specialist în Muzică Bisericească, Tipic și Ritual Bisericesc, care a deținut funcția de decan al facultății timp de două mandate (2012–2016, respectiv 2016–2020) și pe cea de director al Școlii Doctorale „Isidor Todoran” (2020–2024), a fost rostit de pr. lect. univ. dr. Sorin Dobre, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, ucenic al părintelui Vasile Stanciu.

De asemenea, Laudatio pentru pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, teolog și exeget reputat, specialist în Studiul biblic și exegetic al Noului Testament, fost director al Centrului de Studii Biblice al Universității Babeș-Bolyai (2003–2013) și membru al Societății Bibliștilor Ortodocși Români, precum și al altor asociații și organizații de profil, a fost rostit de arhid. conf. univ. dr. Olimpiu-Nicolae Benea, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, ucenic al părintelui Stelian Tofană, care a moderat cea de-a doua parte a evenimentului.

În continuare, a fost prezentată o ediție omagială, „In Honorem Stelian Tofană”, a revistei Sacra Scripta, editată de Centrul de Studii Biblice al UBB. Au luat cuvântul: pr. lect. univ. dr. Marius Furtună (Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Cluj-Napoca), pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca) și prof. univ. dr. Corina Zamfir (Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Cluj-Napoca), care a transmis un mesaj, nefiind prezentă fizic.

În cadrul evenimentului, Corul de Cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă, dirijat de arhid. prof. dr. Daniel Frumos, a interpretat piese din repertoriul coral și tradițional românesc.

La final, din partea Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Părintele Mitropolit Andrei le-a oferit pr. prof. Vasile Stanciu și pr. prof. Stelian Tofană distincția de „Profesor Emerit Ecclesiasticus”.

Cei doi distinși părinți profesori, Vasile Stanciu și Stelian Tofană, au rostit alocuțiuni și au adresat mulțumiri tuturor celor prezenți.

Evenimentul a fost transmis în direct pe paginile de YouTube și Facebook ale Radio Renașterea.

Scurt istoric al instituției de învățământ

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca își are începuturile în anul 1924, prin înființarea Institutului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, de către vrednicul de pomenire Episcopul Nicolae Ivan. După o istorie frământată, în care activitatea institutului a fost chiar sistată (între 1952–1990), potrivit protocoalelor încheiate între Ministerul Învățământului și Patriarhia Română, începând din anul universitar 1992–1993, Institutul Teologic din Cluj, reînființat în 1990, a fost integrat în Universitatea Babeș-Bolyai, primind numele de Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Astăzi, facultatea oferă 4 specializări la nivel de licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență Socială și Artă Sacră; 7 specializări la nivel de master: Bioetică – Morală, Etică și Deontologie; Consiliere Pastorală și Asistență Psihosocială; Istoria religiilor – Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam); Doctrină, Hermeneutică și Istorie Bisericească; Pastorație și viață liturgică; Artă Sacră – conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale; „Master of Advanced Research in Orthodox Theology and Religious Studies” (în limba engleză); 11 specializări la nivel doctoral: Spiritualitate Ortodoxă, Muzică Bisericească și Ritual, Teologia Vechiului Testament (cu elemente de arheologie biblică și limbă ebraică), Studiul biblic și exegetic al Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române (cu noțiuni de paleografie), Misiologie și Ecumenism, Istorie Bisericească Universală, Morală Creștină, Teologie Pastorală, Drept Canonic Ortodox și Teologie Fundamentală (Apologetică).

