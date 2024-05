EXPO MARATON 2024 – ediția a XII-a la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Galeria Casa Matei, Asociația Universitart a UAD Cluj-Napoca și ASUAD organizează în perioada 9–30 mai 2024 cea de-a XII-a ediție a “EXPO MARATON”, competiția de proiecte expoziționale individuale ale studenților și masteranzilor UAD. Evenimentul păstrează formatul inițial și include 16 expoziții care vor putea fi vizionate în fiecare marți și joi în intervalul orar 19.00 – 22.00 la Galeria Casa Matei. Artiștii integrați în această ediție a proiectului vor prezenta publicului diferite forme de expresie artistică redate în expoziții de pictură, sculptură, desen, gravură, fotografie sau instalații ce exploatează concepte variate: corporalitatea individuală, memorii afective, spații intime, peisaje cotidiene, percepții onirice, metamorfoze, traume subiective, realități perceptive, după următorul program:

Joi, 9.05.2024 – Adrian Buda, Signs of Resistance Against the Habit (BDDA, MA, II) / Ioana Popescu, În vizită la Benjamin (Grafică, BA, III);

Marți, 14.05.2024 – Mara Cucu, Kenopsia (Pictură, MA, II) / Darius Iova, A Praxis of Extravagant Banality (Foto-Video-PCI, MA, II) / Gabriela Iuliana Leu, Lamium Purpureum (Sculptură, MA, II);

Joi, 16.05.2024 – Raluca Pavelescu, The Blooming Seeds (Grafică, MA, II) /Delia Șuteu, Camera (Grafică, MA, I) / Sara Pongrac, Fatherhood (Foto-Video-PCI, MA, II);

Marți, 21.05.2024 – Maria Albu, Un sfert de secol (BDDA, MA, I) / Adi Hunyadi, Ecouri (Pictură, MA, I);

Joi, 23.05.2024 – Siklódy Fruzsina, Memory of Things (BDDA, MA, II) / Ana Eudochia Pop, Guiding Light: Journey to the Heart of Home (Pictură, MA, I);

Marți, 28.05.2024 – Alina Gabriela Baciu, Rădăcini (Grafică, MA, I) / Alexandra Brînzac, Hystera (Sculptură, MA, I);

Joi, 30.05.2024 – Révész Alexandru, Plagued by Fantasies (Pictură, BA, III) / Elena Arcire, A Body without a Name (Ceramică-Sticlă, MA, II).

Scopul principal al manifestărilor artistice inițiate prin intermediul “Expo Maraton” este de a genera o platformă de lansare pentru tinerii artiști și de a-i susține în a crea un dialog cu publicul larg. Tocmai de aceea, publicul este invitat să evalueze expozițiile pe baza unor buletine de vot (la categoriile aspectul expoziției, calitatea conceptului și calitatea lucrărilor), punctajele acumulate desemnând câștigătorii care se vor bucura de o călătorie de documentare la Bienala Internațională de Artă Contemporană de la Veneția sau de premii financiare. De asemenea, partenerii evenimentului vor premia, la rândul lor, artiștii preferați potrivit specificului activității instituțiilor respective.

De la prima ediție până astăzi, peste 180 de studenți și-au făcut debutul artistic în cadrul Expo Maraton, 35 dintre aceștia beneficiind de excursii de documentare în importante centre internaționale dedicate artei contemporane (Veneția, Londra, Liverpool, Kassel, Lodz), peste 65 având șansa de a-și expune ulterior proiectele în cadrul altor galerii, și peste 90 obținând premii cu valoare financiară susținute din bugetul proiectului (AFCN sau Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca) sau de către sponsorii acestuia.

Edițiile anterioare ale evenimentului s-au bucurat de un public numeros (cu o medie de 400 vizitatori prezenți în fiecare seară de vernisaj) și au fost receptate pozitiv în comunitatea artistică, în social media și în mass-media.

În acest an, evenimentul se bucură de parteneriate importante cu Institutul Francez din Cluj-Napoca, Centrul Cultural German Cluj-Napoca, Institutul Polonez București, Galeria Quadro Cluj-Napoca, Matca Art Space, White Cuib, Sector 1 Gallery București, Galeria Laborna București, Fundația Interart Triade Timișoara, Borderline Art Space Iași, Fundația Cosmic House Cluj-Napoca. Evenimentele din cadrul Expo Maraton 2024 sunt incluse în cadrul proiectului Generation Next – Arta viitorului la Cluj care, în urma competiției organizate în acest an la nivelul municipiului nostru a obținut finanțare nerambursabilă de la Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.

Galeria Casa Matei vă așteaptă să participați la evenimentele lunii mai și să decideți câștigătorul marilor premii. Pentru a vedea calendarul expozițiilor vă rugăm să consultați documentul anexat.

Eveniment realizat cu sprijinul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și al Consiliului Local