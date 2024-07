EXPOZIŢIA ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca în colaborare cu Asociația Universitart organizează în perioada 7 – 14 iulie 2024, la CREIC – Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative (din cadrul Cluj Innovation Park), Expoziția Absolvenților UAD Cluj-Napoca. Lucrările celor peste 300 de absolvenți ai generației 2024, licență și master, de la departamentele Pictură, Sculptură, Grafică, Foto-Video, Conservare-Restaurare, Ceramică, Arte textile- Design textil, Modă- Design vestimentar și Design, vor fi prezentate în acest spațiu, care are capacitatea de a pune în valoare ineditul și originalitatea celui mai mare eveniment de acest gen din țară. Vernisajul va avea loc duminică, 7 iulie 2024, cu începere de la ora 18.00. Vernisajul Expoziției Absolvenților va fi precedat de UADFashion, eveniment cu circuit închis, organizat de Departamentul Modă-Design vestimentar, care va avea loc în data de 6 iulie 2024.

Expoziția Absolvenților UAD Cluj-Napoca marchează sărbătoarea finalizării studiilor unei noi generații de absolvenți ai UAD Cluj-Napoca oferindu-le șansa de a se reprezenta și de a fi vizibili în cadrul celei mai importante manifestări artistice universitare. Publicul va putea vedea lucrările de diplomă ale tinerilor artiști, realizate în tehnici diferite, specifice specializărilor din cadrul departamentelor UAD Cluj-Napoca, în medii tradiționale sau inovatoare, care îmbină arta și tehnologia, opere axate pe concepte și problematici actuale precum protecția mediului, sustenabilitatea, dar și pe teme care preocupă tânăra generație: condiția sinelui și a singurătății, feminismul, subconștientul și memoria, peisajul urban și fragilitatea umană în era tehnologică, ș.a.

Concepută ca o rampă de lansare, Expoziția Absolvenților UAD Cluj-Napoca este, de 24 de ani, un reper pe scena de artă din România, contribuind la promovarea tinerilor artiști și la crearea de conexiuni ale acestora cu specialiștii din domeniu.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 8-14 iulie 2024 de luni până vineri între orele 8.00-20.00, iar la sfârșit de săptămână între orele 10.00-18.00. Pentru a asigura accesul publicului la Expoziția Absolvenților UAD Cluj-Napoca, evenimentul beneficiază de o serie de curse speciale CTP, potrivit unui program pe care îl anexăm prezentului comunicat de presă.

Manifestarea se bucură de sprijinul Primăriei Cluj-Napoca și al Consiliului Local, fiind inclusă în proiectul ”Generation NEXT: arta viitorului la Cluj”, precum și de susținere din partea Ministerului Educației, prin Fondul pentru Finanțarea Situațiilor Speciale (FSS) și a sponsorilor: Banca Transilvania și Iulius Mall, cărora li se adaugă, în calitate de partener, și Jazz in the Park.

Vă așteptăm cu drag să vă bucurați alături de noi de frumusețea actului artistic, de prospețimea și autenticitatea creației tinerei generații de artiști ai UAD Cluj-Napoca.